Jörg Meuthen: Unverantwortliche Stimmungsmache führte zum Brandanschlag auf Tino Chrupalla

Berlin (ots) - Der AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla ist in der Nacht zu Montagbei einem Anschlag auf sein Auto verletzt worden. Unbekannte hatten denVolkswagen des AfD-Chefs auf dessen Grundstück im Landkreis Görlitz in Brandgesteckt. Beim Versuch diesen zu löschen zog sich Chrupalla eine Rauchvergiftungzu und mußte mehrere Stunden in der Klinik behandelt werden.AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen erklärt dazu:"Ich verurteile den Brandanschlag auf Tino Chrupalla auf das Schärfste. Erneutzeigt sich, wohin die unverantwortliche Stimmungsmache der anderen Parteienführt. Nach der Behandlung seiner Rauchvergiftung konnte Tino Chrupalla dasKrankenhaus wieder verlassen. Wie man befürchten muss, ist es aber nur eineFrage der Zeit, bis Menschen noch ernster zu Schaden kommen. Ich appellieredaher an alle Journalisten und Politiker: Mäßigen sie sich endlich in ihrenverbalen Attacken gegen die AfD. Extremisten verstehen diese als Aufforderungenzu schlimmsten Straftaten!"Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 5696 50E-Mail: presse@afd.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/110332/4534872OTS: AfD - Alternative für DeutschlandOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell