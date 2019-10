Jörg Meuthen: SPD hat sich verrannt - Wähler flüchten zur AfD

Berlin (ots) - Der Wahlforscher und Chef desMeinungsforschungsinstituts Forsa, Manfred Güllner, sieht die SPD vordem Aus: "Die SPD ist in der Auflösung begriffen. Ein neuerVorsitzender wird das nicht ändern", sagte er der "Neuen OsnabrückerZeitung".AfD-Bundessprecher Prof. Dr. Jörg Meuthen erklärt dazu:"Seit Jahren führt die SPD einen Krieg gegen die Facharbeiter,ihre einstige Kernzielgruppe. Warum sollte heute ein autofahrenderFacharbeiter mit Ölheizung die SPD wählen? Weil die SPD das Weltklimaretten, Deutschlands Grenzen nicht schützen und Gender-Gaga einführenwill? Die Sozialdemokraten haben sich in weltfremden Utopienverrannt. Das zeigt auch die aktuelle Vorsitzenden-Suche derSozialdemokraten: die Kandidaten überbieten sich in ihrenVorstellungsrunden mit linken und ultralinken Ideen. Und ihre Wählerflüchten währenddessen zur AfD - der realpolitischen Alternative zurSPD und zur CDU."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 5696 50E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell