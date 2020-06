Jörg Meuthen: SPD-Chefin Saskia Esken bekennt sich zur linksextremen Antifa und ist in einer demokratischen Partei fehl am Platz

Berlin (ots) - SPD-Chefin Saskia Esken hat sich am 1. Juni in einem Tweet zur linksextremen "Antifa" bekannt. In Anspielung auf ihr Alter twitterte sie: "58 und Antifa. Selbstverständlich."Dazu erklärt AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen:"Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken bekennt sich zur linksextremen Antifa, die mit faschistischen Methoden Angst und Schrecken unter Andersdenkenden verbreitet.'Selbstverständlich' bekennt sie sich also zu einer Terrorgruppe, die Teile Hamburgs beim G20-Gipfel mit Straßenterror überzog und Einsatzkräfte massiv angriff und verletzte.Esken bekennt sich 'selbstverständlich' zu einer Terrorgruppe, die ungezählte Male Politiker, Mitglieder und Sympathisanten unserer Bürgerpartei angegriffen hat, die regelmäßig Wirte bedroht und schädigt, welche uns Veranstaltungsorte zur Verfügung stellen wollen, und die gehäuft unsere Autos abfackelt sowie unsere Hausfassaden beschmiert.Die SPD-Chefin bekennt sich 'selbstverständlich' zu einer Terrorgruppe, die auch vor brutalster, potenziell tödlicher Gewalt nicht mehr zurückschreckt, wie erst jüngst wieder die feige Attacke von linksextremen Antifa-Schlägern auf drei andersdenkende Gewerkschafter in Stuttgart deutlich machte.Wer sich so 'selbstverständlich' zu einer politischen Terrorgruppe bekennt wie Saskia Esken, der ist an der Spitze einer demokratischen Partei völlig fehl am Platz."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 5696 50E-Mail: presse@afd.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/110332/4611443OTS: AfD - Alternative für DeutschlandOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell