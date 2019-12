Jörg Meuthen: Green Deal ist plumper Aktionismus aus politischen Gründen

Berlin (ots) - Heute wurde der European Green Deal vorgestellt. Prof. Dr. JörgMeuthen, AfD-Bundessprecher und Leiter der AfD-Delegation im EU-Parlament,kommentiert diesen wie folgt:"Ursula von der Leyens European Green Deal ist ein Dokument der hemmungslosenchristdemokratischen Anbiederung an grünsozialistische Klimaideologen aus reinmachtpolitischer Motivation. Von der Leyen überholt Merkel locker links - weiterlinks ist nur noch der Abgrund. Sie tut dies deshalb, weil sie von linksgrünen,sozialistischen Abgeordneten abhängig ist. So wird sie zur Vollstreckerin dergrünsozialistischen Agenda, die zur vorgeblichen Weltenrettung um jeden Preisvorangetrieben wird. Erst waren es Millionen, dann Milliarden, baldPhantastilliarden, die für die ökosozialistische Umgestaltung unseres Kontinentsbereitgestellt werden. Die Bürger der EU zahlen immer größere Summen an Steuernfür ihre eigene Entmündigung, Entrechtung und Enteignung.Flankiert wird diese fatale Politik seitens der EZB, deren neue Chefin ChristineLagarde bereits allen Ernstes eine ,grüne Geldpolitik' angekündigt hat. Diesewäre nicht nur vertragswidrig, sondern würde auch zusätzlich zu Lasten deutscherSteuerzahler und Sparer gehen.Die gesamte EU nutzt die jeglicher Rationalität spottende Klimahysterie, um sichnoch mehr Kompetenzen zuzuschanzen und so den Weltklimapolizisten spielen zukönnen. Aber Hysterie war noch nie ein geeigneter Ratgeber zur Bewältigungrealer ökologischer Probleme des Planeten. Unbenannt bleibt die Hauptursache derbesorgniserregenden ökologischen Entwicklung. Diese liegt im massiven,exponentiell steigenden Wachstum der Erdbevölkerung, das sich katastrophal aufÖkosysteme, globalen Flächenverbrauch und die Meeresnutzung auswirkt. DieAusgabenorgie von der Leyens lässt überhaupt nicht erkennen, diese Problemeirgendwie an der Wurzel zu packen. Der Green Deal ist plumper Aktionismus auspolitischen Gründen ohne wissenschaftliche Fundiertheit."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 5696 50E-Mail: presse@afd.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/110332/4465722OTS: AfD - Alternative für DeutschlandOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell