Jörg Meuthen: Bundespräsident Steinmeier redet Unfug und kämpft gegen die AfD

Berlin (ots) - Bundespräsident Steinmeier (SPD) spricht derAlternative für Deutschland in einem Interview mit dem HamburgerNachrichtenmagazin Spiegel die Bürgerlichkeit ab.Dazu erklärt AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen:"Der Bundespräsident verlässt mit solchen Äußerungen erstens seineRolle, die eine parteipolitisch neutrale zu sein hat. Zweitens redeter Unfug, wenn er der strikt rechtsstaatlichen,konservativ-freiheitlichen AfD die Bürgerlichkeit abspricht. Er wirddas auch wissen, nimmt aber leider aktiv am politischen Kampf gegendie AfD teil. Wenn Herr Steinmeier eine linksradikale undgewaltverherrlichende Texte skandierende Band wie "Feine SahneFischfilet" goutiert und zu Gratiskonzerten einlädt, ist das wohleher ein Beleg, dass es tatsächlich ihm selbst an wahrerBürgerlichkeit mangelt."