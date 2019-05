Berlin (ots) - Die AfD-Bundessprecher Prof. Dr. Jörg Meuthen undDr. Alexander Gauland erklären zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes:"Der 70. Geburtstag des Deutschen Grundgesetzes, am 23. Mai 2019,ist ein ganz besonderer Tag für die Alternative für Deutschland. Dennohne dieses Grundgesetz gäbe es keine AfD. Als die Gründer unsererPartei sich am 6. Februar 2013 in der Christuskirche in Oberurseleingefunden hatten, um die Alternative für Deutschland ins Leben zurufen, taten Sie dies in großer Sorge um unser Land.Sie stemmten sich gegen die einsetzende Verwässerung derEU-Verträge, wie dies in der sogenannten 'EURO-Rettungspolitik' immermehr zutage trat. Mit jeder zunehmenden Einflussnahme durch die EUwurde in den folgenden Jahren ein Stück unserer nationalenSouveränität auf dem Altar einer bürokratischen, EU-weitenVergemeinschaftung von Recht und Gesetz geopfert. Dies alleserfolgte, ohne die deutschen Bürger, den eigentlichen Souverän,jemals dazu befragt zu haben. "Dem Deutschen Volke", wie es amReichstag, dem Sitz des Deutschen Bundestages, in großen Lettern zulesen ist, wird die praktizierte Politik immer weniger gerecht.Die Alternative für Deutschland ist die Grundgesetzpartei unseresLandes und fühlt sich der Bewahrung der darin geschützten Werte undRechte besonders verpflichtet. Nur auf Grundlage unseresGrundgesetzes konnte Deutschland als Nation nach der Gewaltherrschaftzwischen 1933 und 1945 wieder auferstehen. Erst auf Basis der durchunser Grundgesetz festgeschriebenen Rechte konnte Deutschland sich zuder Nation entwickeln, die in Freiheit und Selbstbestimmung ihrenerfolgreichen Weg gefunden hat hin zu einem freiheitlichen Staat, indem die soziale Marktwirtschaft zum Wohle seiner Bürger gedeihenkonnte.Als Deutsche sind wir stolz auf unser Grundgesetz. Lassen Sie unsgemeinsam dafür eintreten, dass dieses Deutsche Grundgesetz von allenMenschen in Deutschland geachtet wird!"Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 56 96 50E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell