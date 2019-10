Jörg Meuthen / Alexander Gauland: Maximale Härte gegen Gewalttäter und Terroristen

Berlin (ots) - Die Bundessprecher der AfD verurteilen denantisemitischen Terroranschlag in Halle und fordern ein Vorgehen mit"maximaler Härte" gegen Gewalttäter und Terroristen.Der AfD-Bundessprecher Prof. Dr. Jörg Meuthen erklärt:"Der Täter ist nun glücklicherweise hinter Schloss und Riegel, undder Generalbundesanwalt hat aufgrund der hohen Bedeutung desVerbrechens die Ermittlungen übernommen. Richtig so. Als Nichtjuristhoffe ich auf das höchstmögliche Strafmaß - dieser Mörder möge sichnie wieder frei unter uns bewegen können.Wir alle sollten gegenüber jeder Form von Extremismus undpolitisch wie auch religiös motivierter Gewalt unsere Abscheu undvollständige Ablehnung deutlich machen. Zugleich sollten wir vonunserem Rechtsstaat die einzig angemessene Reaktion fordern, nämlichdiesen Gewalttätern und Terroristen mit maximaler Härte zu begegnen.Jüdisches Leben in Deutschland ist elementarer Bestandteil unsererIdentität und wird dies immer bleiben. Wir von der Alternative fürDeutschland werden dieses jüdische Leben gegen seine Feinde mitZähnen und Klauen verteidigen."Der AfD-Bundessprecher Dr. Alexander Gauland erklärt:"Wir sind erschüttert über dieses monströse Verbrechen. Wirtrauern mit den Angehörigen um die Ermordeten und wünschen denVerletzten rasche und vollständige Genesung. Unsere Anteilnahme unduneingeschränkte Solidarität gilt insbesondere der jüdischen Gemeindein Halle und der jüdischen Gemeinschaft in ganz Deutschland.Antisemitischer Terror und extremistische Gewalt müssen konsequentbekämpft und hart bestraft werden, egal aus welcher Richtung undGesinnung sie kommen. Das ist die Aufgabe der Politik, in der wir unsmit allen demokratischen Kräften vereint sehen. Versuche, denTerroranschlag und das von ihm verursachte Leid tagespolitisch zuinstrumentalisieren, sind infam und werden dem Ernst der Lage nichtgerecht."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 5696 50E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell