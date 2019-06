Jörg Junhold neuer Präsident des VdZ / Leipzigs Zoodirektor leitet für drei Jahre den Zooverband (FOTO)

Berlin/Rostock (ots) -Prof. Dr. Jörg Junhold wurde von den Mitgliedern des Verbandes derZoologischen Gärten zum Präsidenten gewählt. Leipzigs Zoodirektorwird den Verband der 71 wissenschaftlich geleiteten Tiergärten und-parks in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Spanien in denkommenden drei Jahren führen. Das ist das Ergebnis derMitgliederversammlung, mit der die Jahrestagung des Verbandes inRostock am Freitagnachmittag offiziell zu Ende ging. "Meinvorrangiges Ziel ist es, die politische Sichtbarkeit und Wirksamkeitdes VdZ weiter zu erhöhen", sagte Jörg Junhold nach der Wahl."Wichtig ist mir dabei, die gesellschaftliche Bedeutung unserer Zoosals Bildungs- und Naturschutzeinrichtung zu unterstreichen."Der bisherige Präsident des Verbandes, Dr. Olivier Pagan, hattegemäß der Satzung den Staffelstab übergeben. "Ich bedanke mich beimeinen Kollegen für die hervorragende Zusammenarbeit in denvergangenen drei Jahren", sagte Basels Zoodirektor. "Wir habengemeinsam viel für die zoologischen Gärten erreicht und es war mireine Ehre und Freude, daran mitwirken zu können." Olivier Pagan wirddem Vorstand des VdZ als Beisitzer weiterhin angehören.Zum neuen Vizepräsidenten des Verbandes wurde NürnbergsTiergartendirektor Dag Encke gewählt. "Gemeinsam mit dem Präsidentenwerde ich die Relevanz unserer Aufgaben und Arbeiten stärker betonenund weiterentwickeln", sagte Dag Encke.Die VdZ-Mitglieder wählten den Direktor des Kölner Zoos, Prof.Theo Pagel, und die Tierärztin der ZOOM Erlebniswelt inGelsenkirchen, Dr. Pia Krawinkel, erneut zu Beisitzern im Vorstand.Nach der Wahl neu in den Vorstand aufgerückt sind Dr. Tim Schikora,Zoodirektor in Schwerin, Andreas Casdorff, Geschäftsführer desErlebniszoos Hannover, und Dr. André Stadler, Zoodirektor inInnsbruck.Über den VdZDer Verband der Zoologischen Gärten (VdZ) e.V. mit Sitz in Berlinist die führende Vereinigung wissenschaftlich geleiteter ZoologischerGärten mit Wirkungsschwerpunkt im deutschsprachigen Raum. Der 1887gegründete VdZ ist der weltweit älteste Zoo-Verband und gab denAnstoß zur Gründung des Weltzooverbandes (WAZA). Aktuell gehören zumVdZ 71 Mitgliedszoos in Deutschland, Schweiz, Österreich und Spanien.Zu den Schwerpunkten des VdZ gehören die Vertretung derMitgliederinteressen, die Kommunikation und Kooperation mit Behörden,Politikern, Wissenschaftlern, Verbänden und den Medien. Weiterhinunterstützt der Verband Natur- und Artenschutzprojekte, sowie Bildungund Forschung in Zoos.Pressekontakt:KontaktSebastian Scholze, Leiter Kommunikation(sebastian.scholze@vdz-zoos.org; 0175-2731955)Original-Content von: Verband der Zoologischen Gärten (VdZ), übermittelt durch news aktuell