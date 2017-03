Jörg Hahn wird Lokalchef der Frankfurter Neuen Presse (FOTO)

Frankfurt (ots) -Jörg Hahn kommt nach Ostern zur Frankfurter Neuen Presse undübernimmt hier die Aufgabe als Leiter der Stadtredaktion Frankfurt.Er folgt auf Boris Tomic, der die Regionalzeitung in RichtungDeutscher Fachverlag verlässt.Jörg Hahn, 55, ist in der Frankfurter Medienszene keinunbeschriebenes Blatt: Er arbeitet seit fünf Jahren als DirektorKommunikation für die Stiftung Deutsche Sporthilfe. Zuvor war erleitender Redakteur eines Frankfurter Stadtmagazins und lange ZeitRedakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dabei von 2004 bis2012 als Ressortleiter Sport. 1961 in Essen im Ruhrgebiet geboren,ist Jörg Hahn seit Ende der sechziger Jahre in Frankfurt zuhause. Erist verheiratet und hat eine Tochter.Boris Tomic wechselt zum 1. April in die Chefredaktion vonfood-service, einer Wirtschaftsfachzeitschrift der dfv Mediengruppe.FNP-Chefredakteur Joachim Braun bedauert sein Ausscheiden: "BorisTomic ist ein passionierter Journalist mit klaren Vorstellungen undZielen, der es vermag, sein Redaktionsteam mitzureißen. Ich wünscheihm für seine bevorstehende Aufgabe viel Erfolg und persönlich allesGute."Pressekontakt:Bianca HaagLeiterin Marketing & KommunikationFrankfurter Societäts-Medien GmbH069 / 7501 4262bianca.haag@fs-medien.deOriginal-Content von: Frankfurter Societ?ts-Medien GmbH, übermittelt durch news aktuell