München (ots) - Seit 20 Jahren ist er als Leadsänger der Band GoodCharlotte im Musikgeschäft. Im Exklusiv-Interview mit COSMOPOLITAN(EVT 09.03.) erzählt Joel Madden, was Glück für ihn bedeutet undverrät, wieso hinter der coolen Punk-Fassade ein wahrer Softiesteckt.Joel ist seit sieben Jahren mit Lionel Richies Tochter Nicoleverheiratet. Und sein Zwillingsbruder Benji gab SchauspielerinCameron Diaz vor zwei Jahren sein Ja-Wort. "Unsere Familientreffensind sehr unterhaltsam", so der Leadsänger. Die Zwillingsbrüder sindunzertrennlich. Ab Juni gehen die Jungs mit ihrem neuen Album aufEuropatour. Auf die Frage, ob die beiden auch mal genervt voneinander sind, antwortet Joel: "Nie. Ich kenne niemanden, die sich sonahe sind wie Benji und ich. Wir sind seit jeher ein Team und habenunsere Leben quasi aufeinander abgestimmt. Wir streiten fast nie,schreiben uns jeden Tag zig SMS und telefonieren zwei Minuten,nachdem wir uns gesehen haben."Wegen seines Looks wird der Punkrocker häufig sofort in eine BadBoy-Schublade gesteckt. Lernt man ihn erst besser kennen, bemerkt manschnell seinen weichen Kern. "Ich bin ein recht feinfühliger undempathischer Mensch. Ein Sensibelchen könnte man sagen. Ich habe michnie dafür geschämt, aber diese Art früher nicht gezeigt. Je älter ichwerde, desto mehr schätze ich diesen Charakterzug", so Joel über sichselbst.Ein Song auf seinem letzten Album heißt "Life can't get muchbetter". Die Inspiration hierfür nahm er aus seinem privaten Alltag:"Jeder ist im Leben doch auf der Suche nach diesem Gefühl, das ihnausfüllt. Ihm sagt: Hey, das ist es! Für mich war das immer dieMusik. Alles hat sich um das nächste Album, die nächste Tour gedreht.Darum, Erfolg zu haben und etwas zu erreichen. Und dann kamen Nicoleund die Kids in mein Leben. Plötzlich habe ich ein Glück in mirgespürt, das ich so nicht kannte. Ich habe aufgehört, darübernachzudenken, was ich im Leben will, weil ich wusste, dass ich esjetzt habe."Hinweis für Redaktionen:Der vollständige Beitrag erscheint in der neuen COSMOPOLITAN (EVT.9. März). Auszüge sind bei Nennung der Quelle "COSMOPOLITAN" zurVeröffentlichung frei.