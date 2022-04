Joe Biden: Neue Benzinsorte namens E15!

Treibstoffpreise explodieren Der Ukraine-Russland-Krieg hat die Treibstoffpreise in die Höhe schnellen lassen, und die Verbraucher spüren den Schmerz an der Zapfsäule. Um die Krise zu entschärfen, erwägt die Regierung von Präsident Joe Biden Möglichkeiten, den Treibstoff für die Amerikaner in diesem Sommer erschwinglich zu machen. Neue Benzinsorte - E15 Die Umweltschutzbehörde plant, eine Benzinsorte namens E15 zuzulassen, die eine 15%ige… Hier weiterlesen