Jochen Trum übernimmt Leitung der landespolitischen Berichterstattung beim Westdeutschen Rundfunk

Köln (ots) -Jochen Trum (49) ist der neue Leiter der Programmgruppe Politik undDokumentation NRW des Westdeutschen Rundfunks. Bislang war derJournalist in der Chefredaktion Landesprogramme Fernsehen alsKoordinator unter anderem für Personal- und Etatfragen zuständig.Auch die redaktionelle Betreuung von Sonderprojekten, etwaWahlsendungen, fiel in seine Zuständigkeit. "Jochen Trum ist einexzellenter Kenner der politischen Landschaft inNordrhein-Westfalen", so Gabi Ludwig, ChefredakteurinLandesprogramme. "Er steht dafür, dass der WDR als Landessenderaktuell und hintergründig, unabhängig und kritisch über die Politikim Westen berichtet. Landespolitik hat für den WDR eine großeBedeutung, ob in den aktuellen Formaten von Radio, Fernsehen undOnline oder in den eigenen Sendungen wie Westblick und Westpol", soLudwig weiter.Jochen Trum folgt auf Sabine Scholt (56), die die Leitung derProgrammgruppe Zeitgeschehen, Europa und Ausland beim WDR in Kölnübernommen hat. Unter der Führung von Jochen Trum sollen dielandespolitischen Redaktionen Hörfunk, Fernsehen und Online zu einercrossmedialen Einheit im Funkhaus Düsseldorf zusammenwachsen.Außerdem gehört die Redaktion Doku & Digital ("Unterwegs im Westen")zu seinem Verantwortungsbereich.Trum stammt aus Oberhausen, hat beim NDR volontiert und ist seit 2000WDR-Redakteur. Nach Stationen in den Studios Essen und Köln kam er2006 in die Redaktion Landespolitik, deren stellvertretender Leiterer von 2009 bis 2016 war.