Jochen Schweizer sucht Partner für Digitalgeschäft

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Jochen Schweizer, Anbieter von Erlebnisgutscheinen, ist auf Partnersuche und will das Digitalgeschäft seines Unternehmens internationalisieren.



Geplant seien dabei auch weitere strategische Akquisitionen, teilte die Jochen Schweizer Holding in München mit. Die Übernahmeberatung GCA Altium sei beauftragt worden. Zuvor hatte das "Manager Magazin" unter Berufung auf Unternehmens- und Finanzkreise berichtet, dass der Medienkonzern ProSiebenSat.1 an Jochen Schweizer interessiert sei.

Zu der Frage, ob ein Verkauf im Gespräch sei, wollten sich beide Unternehmen am Freitag nicht äußern. Zu ProSiebenSat.1 gehört bereits der Erlebnisanbieter Mydays. Der Unternehmer und Ex-Stuntman Jochen Schweizer ist auch aus der TV-Gründershow "Die Höhle der Löwen" bekannt. Laut "Manager Magazin" umfasst der Verkaufsprozess nur das Digitalgeschäft, also die Gutscheintochter Jochen Schweizer GmbH und ihre Beteiligungen. Das Geschäft mit Erlebnisanlagen wie die erst vor einigen Monaten eröffnete "Jochen Schweizer Arena", in der die Besucher unter anderem in einem speziellen Windkanal fliegen und auf einer künstlichen Welle surfen können, wolle der Unternehmer dagegen behalten, hieß es in dem Bericht./csc/DP/stb