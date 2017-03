Jochen Schweizer Arena München - Erlebnis-Spaß für Groß & Klein (AUDIO)

München (ots) -Anmoderationsvorschlag:Fliegen, surfen, klettern, tagen und gut essen: Wer sich mal etwasAußergewöhnliches gönnen möchte, der findet in Taufkirchen beiMünchen ab sofort dafür eine ideale Spielwiese. Dort hat sich derErlebnisexperte Jochen Schweizer einen weiteren Traum erfüllt undjetzt auf einer Fläche von 15.000 Quadratmetern die "Jochen SchweizerArena" eröffnet. Aus der Luft sieht die aus wie ein riesiger,liegender Propeller. Highlight der Anlage ist ein 30 Meter hoher Turmmit einer Indoor-Skydiving-Anlage. In der kann man in einerverglasten Flugkammer mit einem homogenen Luftstrom von bis zu 285Stundenkilometern aber mal so richtig abheben. Unser Reporter FelixMeyerhof hat es ausprobiert. Grüß dich!Begrüßung: "Hallo!" Moderator/-in: Felix, erzähl mal: Wie war Deinerstes Bodyflying-Erlebnis?O-Ton 1 (Felix Meyerhof, 0:50 Min.): "Also das Bodyflying istwirklich DAS Highlight der Arena. Man schwebt da in der Luft, so alsob man fliegen könnte. Und wenn man sich besonders gut anstellt, dannmehrere Meter über dem Boden. Am Anfang ist man da vielleicht nochein bisschen angespannt, aber das legt sich sehr, sehr schnell - unddann fühlt es sich an wie ein Fallschirmsprung aus 4.000 Metern Höhe.Je nach Können kann man dann auch mal ´nen Salto und Drehungenprobieren. Also es macht auf alle Fälle, richtig, richtig Spaß!Finden übrigens auch die anderen, die mit mir beim Bodyflying waren:Mini-Umfrage: (1) "Ich habe ja eigentlich ein bisschen Höhenangst.Aber es war richtig cool, als der mich dann irgendwann losgelassenhat und dann war ich auch ziemlich weit oben. (2): "Ja, es hateinfach Spaß gemacht. Die Zeit vergeht wie im Flug sozusagen." Unddas Beste: Dadurch, dass die Röhre verglast ist, können alle, mitdenen man in die Jochen Schweizer Arena gekommen ist, von draußenzuschauen und Fotos machen."Moderator/-in: Klingt nach einem aufregenden Erlebnis undreichlich Nervenkitzel. Aber das ist ja sicherlich nicht die einzigeAttraktion, oder?O-Ton 2 (Felix Meyerhof, 0:50 Min.): "Ne, die zweite großeAttraktion ist die 'citywave' - eine Indoor-Surfanlage für Anfängerund Profis. Da springt man bei karibischen Wassertemperaturen vonrund 25 Grad ins Wasser und dann kann man zeigen, was man so draufhat. Einsteiger halten sich bei ihren ersten Versuchen an einermobilen Haltestange fest. Stürze sind überhaupt kein Problem, weilBoden und Seitenwände gepolstert sind.... und man lernt dann auchsuperschnell dazu, weil Surflehrer da sind, die einem zeigen, wie´sgeht. Mini-Umfrage: (1): "Es ist supercool, es ist so ein bisschenwie Fliegen irgendwie. Also man gleitet so dreidimensional durch denRaum und macht total Spaß." (2): "Ja, ist halt supergeil. Macht vollLaune, egal, ob Anfänger oder Pro: einfach nur Fun". (3): Hut ab unddanke, Jochen Schweizer." Und je besser man wird, desto höher kannman sich dann die Welle einstellen lassen. Also auch für die ganzGuten wird's da nicht langweilig."Moderator/-in: Gutes Stichwort: Was kann man in der neuen Arenadenn noch so alles erleben?O-Ton 3 (Felix Meyerhof, 0:32 Min.): "Da muss unbedingt noch dieKüche erwähnt werden! Also gleich im Eingangsbereich kann mansuperschön sitzen. Man sieht die Leute, die voller Vorfreude und `nembreiten Grinsen in die Jochen-Schweizer-Arena reinkommen und mit `nemnoch breiteren Grinsen wieder rausgehen. Und beim Essen ist auch fürjeden was dabei. Von Rühreiern bis zum Candle-Light-Dinner. Also auchdie Gastro super lecker und perfekt entweder für `ne Pausezwischendurch oder aber auch, wenn man die Arena für Tagungen,Konzerte oder Shows mietet. Also das geht nämlich für bis zu 500Gäste."Moderator/-in: Bald ist Frühling und Sommer: Da wollen viele jamit Freunden oder der Familie auch gern draußen was unternehmen. Wiesieht´s denn damit aus in der Jochen Schweizer Arena?O-Ton 4 (Felix Meyerhof, 0:21 Min.): "Da gibt's ab Sommer diesenJahres einen 4.500 Quadratmeter großen Outdoor-Bereich mitHochseilklettergarten, Seilrutschen - also so `nem Flying-Fox undSonnenterrasse. Also die Jochen Schweizer Arena kann dann wirklich an365 Tagen im Jahr genutzt werden, ganz nach dem Motto: 'Der Ort, andem Du Dich neu entdeckst.'"Moderator/-in: Radio XY-Reporter Felix Meyerhof über die neueJochen Schweizer Arena in Taufkirchen bei München. Danke Dir fürdiese ersten Eindrücke.Verabschiedung: "Gerne!"Abmoderationsvorschlag: Übrigens: Der Eintritt ist kostenlos, nurdie Indoor- und Outdoor-Erlebnisse sowie das Essen und Trinken kostenGeld. Wenn Sie sich dort mal umschauen wollen: Mehr Infos dazu gibt´sim Netz unter www.jochen-schweizer-arena.de.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Jochen Schweizer UnternehmensgruppeTel.: +49 89 606089-678Fax: +49 89 606089-87E-Mail: presse@jochen-schweizer.deInternet: presse.jochen-schweizer.deOriginal-Content von: Jochen Schweizer Unternehmensgruppe, übermittelt durch news aktuell