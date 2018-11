Jobvermittler: Arbeitsmarkt bleibt weiter auf Kurs

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Jobvermittler rechnen für die kommenden Monate weiter mit einer positiven Entwicklung am deutschen Arbeitsmarkt.



Der Aufschwung setze sich fort, berichtete das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in seiner am Dienstag veröffentlichten Arbeitsmarktumfrage für November. Jeden Monat nehmen die Chefs der 156 deutschen Arbeitsagenturen an der Befragung der Denkfabrik der Bundesagentur für Arbeit (BA) teil.

Der im Rahmen des IAB-Arbeitsmarktbarometers ermittelte Indikator legte im November im Vergleich zum Vormonat wieder zu - um 0,3 auf 104,5 Punkte. Die Skala des Barometers reicht von 90 (sehr schlechte Entwicklung) bis 110 (sehr gute Entwicklung). Damit zeigt der Indikator weiter ein positives Klima an. Die Zahl der Arbeitslosen im November stellt die BA an diesem Donnerstag (29. November) in Nürnberg vor.

"Am Konjunkturhimmel ziehen zwar Wolken auf, aber die Arbeitsagenturen sehen weiter einen kräftigen Aufwärtstrend bei der Beschäftigung", erklärte der Leiter des IAB-Forschungsbereichs Prognosen und Strukturanalysen, Enzo Weber. Der starke Arbeitsmarkt sei gerade bei weltwirtschaftlichen Turbulenzen die wichtigste Stütze der Binnenkonjunktur.

Probleme der Autoindustrie und schwächelnde Exporten ließen das deutsche Bruttoinlandsprodukt von Juli bis September um 0,2 Prozent zum Vorquartal sinken - der erste Rückgang seit Frühjahr 2015./bak/DP/fba