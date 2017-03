Jobvermittler: Arbeitslosigkeit geht weiter zurück

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland wird nach Einschätzung von Jobvermittlern in den nächsten Monaten weiter sinken.



Die Voraussetzungen dafür hätten sich verbessert, berichtete das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Mittwoch in seinem Arbeitsmarktbarometer für März. Verfügbare Arbeitskräfte seien heute spürbar knapper. Vor allem Arbeitslosmeldungen durch Entlassungen nähmen ab, weil Betriebe versuchten, ihre Mitarbeiter zu halten. Das kompensiere auch die steigenden Arbeitslosenzahlen von Flüchtlingen.

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer für März veränderte sich im Vergleich zum Vormonat nicht und verharrte bei 104,4 Punkten. Die Skala reicht von 90 (sehr schlechte Entwicklung) bis 110 (sehr gute Entwicklung). In den nächsten drei Monaten rechnen die Jobvermittler demnach saisonbereinigt mit einem weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit. Das IAB ist das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit; das Barometer fußt auf einer Umfrage unter den 156 Arbeitsagenturen.

Bei der Zahl der neuen Jobs sind die Vermittler etwas zurückhaltender geworden. Dennoch sei die Beschäftigungsentwicklung weiter positiv. Vor allem der Aufwärtstrend in vielen Dienstleistungsbranchen spiele dabei eine Rolle, aber auch die gute Konjunktur./cat/DP/tos