Jobverlust bei einer Auslandsentsendung: Warum Unternehmen Expats privat gegen Arbeitslosigkeit absichern sollten (FOTO)

Firmen, die Mitarbeiter ins Ausland entsenden, sollten unbedingteine private Arbeitslosenversicherung abschließen. Es ist auch nichtbesonders empfehlenswert auf das sogenannte Antragspflichtverhältnisnach Paragraf 28 Drittes Sozialgesetzbuch (SGB III) zu setzen, beidem der Mitarbeiter freiwillig in der deutschenArbeitslosenversicherung verbleibt. Warum diese Empfehlung? "Ganzeinfach, weil der Entsandte im schlechtesten Fall, also bei einerArbeitslosigkeit während des Auslandsaufenthaltes oder danach in derRegel deutlich schlechter gestellt ist", sagt Claus-Helge Groß,Firmenkundenberater Soziale Absicherung bei der aufGlobal-Mobility-Services spezialisierten BDAE Gruppe. "Konkretbedeutet dies, dass das Arbeitslosengeld geringer ausfällt als dertatsächliche Anspruch. Und das wiederum kann Haftungsansprüchegegenüber dem entsendenden Unternehmen nach sich ziehen."Rückkehrklausel im Arbeitsvertrag nicht ausreichendBei vielen Auslandsentsendungen ist es Unternehmen aufgrund derrechtlichen Rahmenbedingungen jedoch nicht möglich, ihre Mitarbeiterim deutschen Sozialversicherungssystem zu belassen. Das Problem:Insbesondere in der wichtigen Absicherungssäule derArbeitslosenversicherung möchten deutsche Expats weiterhin in demihnen vertrauten und sicheren System verbleiben. Da viele Unternehmenaufgrund des kostenintensiven Prozesses der Entsendung unter enormenDruck stehen, folgen sie oftmals der Empfehlung zahlreicherarbeitsrechtlicher Berater, eine Rückkehrklausel in denEntsendevertrag des Expats zu integrieren. Diese Rückkehrklauselgarantiert nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses im Ausland dieWeiterbeschäftigung beispielsweise im Betrieb in Deutschland. Somitwird dem Mitarbeiter versprochen, dass er bei Rückkehr nichtarbeitslos werden kann. Zudem suggeriert dieses Verfahren, dassUnternehmen sich die Arbeitslosenbeiträge in der deutschenSozialversicherung sparen."Doch auch dieses Vorgehen kann sich als Haftungsfalle entpuppen.Denn der juristische Kniff verspricht dem Mitarbeiter lediglich, nachseiner Auslandsbeschäftigung wieder eine Beschäftigung im vorherigenBetrieb aufzunehmen", erläutert BDAE-Experte Groß. Garantiert wirdalso, dass der Mitarbeiter ein Gehalt bezieht. Von diesem werdenseine Steuern und Sozialversicherungsbeiträge abgeführt. Was dieseKlausel jedoch keinesfalls garantieren kann, ist der Anspruch aufArbeitslosengeld im Fall des Verlustes des Arbeitsplatzes nach seinerRückkehr. Der Grund dafür: Nach 12 Monaten Auslandsaufenthalt undVerlassen der deutschen Sozialversicherung verliert ein Arbeitnehmergrundsätzlich seinen Leistungsanspruch auf Arbeitslosengeld I (ALGI). Die Bundesagentur für Arbeit (BfA) prüft hierbei nämlich diesogenannte Anwartschaftszeit. Diese ist eine Voraussetzung für dieZustimmung der Leistungsberechtigung und bedeutet, dass eine Personnur dann einen Leistungsanspruch besitzt, wenn sie in den letzten 24Monaten mindestens 12 Monate in die Arbeitslosenversicherungeingezahlt hat.Im schlimmsten Fall droht Hartz IVWer jedoch während des Auslandsaufenthalts seinen Job kündigt oderaus unterschiedlichen Gründen entlassen wird, ist somit schlechtergestellt, als wenn er in Deutschland verblieben wäre. Wie heikeldiese Situation in Sachen Haftung für den Arbeitgeber sein kann,zeigt folgendes Beispiel:Einem kinderlosen Mitarbeiter (Steuerklasse III) mit Ehefrau,dessen Verdienst über der Beitragsbemessungsgrenze von 6.200 Euro(2016) liegt, stehen monatlich 2.267,40 Euro zuzüglich der Kosten fürKranken-, Pflege- und Rentenversicherung zu. Die Höhe der Kosteneiner Leistungsberechtigung von bis zu 12 Monaten ist schnellersichtlich. Sie betragen ganze 27.208,80 Euro. Ähnlich verhält essich, wenn der Mitarbeiter nach Beendigung des Auslandseinsatzes indas alte Beschäftigungsverhältnis zurückkehrt. Er erhält zwar einGehalt, hat aber die Leistungsberechtigung aufArbeitslosenunterstützung verwirkt und muss in den ersten 12 Monatenseinen Leistungsanspruch in Deutschland zunächst wieder aufbauen."Wird er in dieser Zeit gekündigt oder verliert seinen Arbeitsplatzbeispielsweise aufgrund einer Firmenkonsolidierung oder einerglobalen Wirtschaftskrise, steht ihm kein ALG I zu und er rutschtautomatisch in Hartz IV ab", resümiert Groß.Private Arbeitslosenversicherung Expat Job mindert HaftungsrisikenSeit nunmehr über 15 Jahren bietet die BDAE Gruppe Unternehmen dieMöglichkeit, ihre im Ausland tätigen Mitarbeiter mithilfe einerprivaten Absicherung gegen das Risiko des Arbeitsplatzverlustes zuversichern. Damit können diese ihren entsandten Arbeitnehmern einengleichwertigen Schutz auf dem Niveau der gesetzlichenArbeitslosenversicherung zur Verfügung stellen. Nun hat die BDAEGruppe die Leistungen der Auslandsversicherung EXPAT JOB verbessert.- Das höchstversicherbare Alter wurde von 60 auf 67 Jahre erhöht.- Die maximal zu vereinbarende Versicherungssumme wurde von 2.900Euro auf 3.300 Euro pro Monat angehoben.- Bei der sofortigen Rückkehr nach Deutschland besteht einekostenfreie Nachversicherungszeit von 12 Monaten.Die vollständigen Versicherungsbedingungen zum Tarif EXPAT JOBsowie weitere Informationen zu dem Tarif finden Interessierte onlineunter folgendem Link:www.bdae.com/geschaeftskunden/arbeitslosenversicherung-expat-jobAusführliche Informationen zum Thema Arbeitslosigkeit beiAuslandsentsendungen finden Sie in diesem kostenfreien Dossier:http://bit.ly/2Byp49n