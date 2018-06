Jobticket nutzen und Steuern sparen (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) -Berufspendler quälen sich täglich durch Deutschlands volleStraßen, der Sprit ist teuer und an manchen Orten heißt es für einigeDieselfahrer sogar: Fahrverbot. Berufspendler müssen also oftumdenken. Eine mögliche Lösung: der Umstieg auf öffentlicheVerkehrsmittel. Dabei kann der Chef den Wechsel sogar nochbegünstigen, wenn er die Fahrkarte für Bus und Bahn finanziellunterstützt - etwa in Form eines Jobtickets. Wie das funktioniert undwas dabei steuerlich zu beachten ist, erklärt derLohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH).Jobtickets sind in der Regel Monats- oder Jahresfahrkarten für denöffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), die Arbeitgeber bei einemVerkehrsunternehmen erwerben, um sie dann ihren Arbeitnehmern zuübergeben. Das Gute daran: In den meisten Fällen gewähren dieVerkehrsunternehmen den Arbeitgebern günstige Sonderkonditionen - zumBeispiel Tarifrabatte. Aus steuerlicher Sicht stellt sich nun dieFrage, ob bei der Überlassung des Jobtickets durch den Arbeitgeberein geldwerter Vorteil vorliegt oder nicht.Kurz zum Hintergrund: Manche Chefs belohnen ihre Angestellten mitSachbezügen. Das sind Dienst- oder Sachleistungen, die man vom Chefkostenlos oder günstiger bekommt. Der Vorteil: Der Arbeitnehmer mussdiese nicht mehr selbst kaufen und spart Geld. Daher nennt man solcheSachbezüge auch "geldwerte Vorteile" - und diese unterliegengrundsätzlich der Lohnsteuer und Sozialversicherung.Ob bei der Jobticket-Überlassung ein geldwerter Vorteil vorliegt,hängt laut VLH-Experten davon ab, wie der Chef solche Tickets an dieBeschäftigten weitergibt: ob zum vollen Preis, verbilligt oderunentgeltlich.Jobticket wird zum vollen Preis an Arbeitnehmer weitergereichtWenn der Chef seinen Beschäftigten das Jobticket zu dem Preisübergibt, den er vorher mit dem Verkehrsbetrieb verhandelt hat, liegtden VLH-Fachleuten zufolge kein geldwerter Vorteil vor. Dervereinbarte Tarifrabatt, den der Arbeitgeber womöglich erhalten hatund von dem letztlich der Arbeitnehmer eins zu eins profitiert, mussnicht versteuert werden. Schließlich ist solch eine Preisermäßigungnicht als Arbeitslohn oder als Sachbezug durch den Arbeitgeber zuwerten.Jobticket wird verbilligt oder unentgeltlich an ArbeitnehmerweitergereichtÜbernimmt der Chef die Jobticket-Kosten ganz oder teilweise,handelt es sich um einen sogenannten Sachbezug. Der Arbeitnehmererhält dadurch einen geldwerten Vorteil, der in der Regel wieArbeitslohn der Lohnsteuer und Sozialversicherung unterliegt.Unter bestimmten Bedingungen bleibt der Vorteil nach Angaben derVLH-Experten allerdings steuer- und abgabenfrei. Wenn nämlich dieSumme aller geldwerten Vorteile in einem Monat unter 44 Euro liegt,braucht der Arbeitnehmer auf alle in diesem Monat gewährtenSachbezüge weder Steuern noch Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen.Diese 44-Euro-Marke ist eine Freigrenze und kein Freibetrag. Dasbedeutet: Wird die Marke überschritten, ist der gesamte Sachbezug vomersten Euro an steuer- und sozialabgabenpflichtig.Vorsicht: Jahrestickets gefährden Steuer- und AbgabenfreiheitEine Besonderheit ist zu beachten: Erstreckt sich dieGeltungsdauer eines vom Chef gesponserten oder spendierten Jobticketsauf einen längeren Zeitraum, so fließt dem Beschäftigten derkomplette geldwerte Vorteil in der Regel in dem Moment zu, da ihm dieFahrkarte überreicht wird. Im Falle eines Jahrestickets bedeutet das,dass die monatliche Freigrenze für Sachbezüge in Höhe von 44 Eurosicher überschritten wird, da der gesamte geldwerte Vorteil lautVLH-Experten sofort zum Zeitpunkt der Aushändigung wirksam wird undnicht verteilt über die Monate hinweg. Durch die Grenzüberschreitungist dann der komplette geldwerte Vorteil steuer- undsozialversicherungspflichtig.Teurer als 44 Euro im Monat: Arbeitnehmer kann Teil derJobticket-Kosten übernehmenIst das Jobticket teurer als 44 Euro im Monat, verweisen dieVLH-Fachleute auf folgende Möglichkeit: Der Arbeitnehmer kann sich anden Aufwendungen für die Fahrkarte beteiligen - und zwar so, dass die44-Euro-Freigrenze für Sachbezüge durch den Arbeitgeber wiedereingehalten wird. In diesem Fall muss der Arbeitnehmer zwar einenTeil des Ticketpreises selbst tragen, der geldwerte Vorteil ist abersteuer- und sozialabgabenfrei.Teurer als 44 Euro im Monat: Jobticket kann pauschal versteuertwerdenUnd noch eine andere Möglichkeit: Ist das spendierte Jobticketteurer als 44 Euro im Monat, kann der Chef den geldwerten Vorteilpauschal mit 15 Prozent versteuern. Es fallen dann laut VLH-Expertenkeine Sozialversicherungsbeiträge an. Diese pauschale Versteuerungist allerdings nur bis zu der Summe möglich, die der Arbeitnehmer inseiner Steuererklärung als Werbungskosten für die Fahrten zur Arbeitangeben kann.Die beschriebene pauschale Steuer trägt grundsätzlich derArbeitgeber, wobei er sie prinzipiell auf den Arbeitnehmer abwälzenkönnte.Steuerfreies oder pauschal versteuertes Jobticket: Anrechnung aufEntfernungspauschaleDie geldwerten Vorteile rund um das Jobticket, die steuerfreibleiben oder pauschal versteuert werden, müssen den VLH-Expertenzufolge in der Lohnsteuerbescheinigung angegeben werden. Der Fiskusrechnet diesen Betrag nämlich auf die Entfernungspauschale an, überdie der Arbeitnehmer seiner Fahrtkosten zur Arbeit als Werbungskostenin der Steuererklärung geltend macht.Über die VLHDer Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH)ist mit mehr als 950.000 Mitgliedern und bundesweit rund 3.000Beratungsstellen Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. 