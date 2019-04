Jobsuche in Zeiten von Google Jobs / Aktuelle Umfrage von softgarden nimmt Nutzung der Suchmaschine durch Bewerber ins Visier (FOTO)

Berlin (ots) -Aktuell können 53,1 % der Bewerber "alle für die Jobsucherelevanten Informationen schnell per Google finden". Das zeigt eineaktuelle Online-Umfrage von softgarden, an der 2.733 Bewerberteilgenommen haben.Google Jobs kurz vor dem LaunchSchon lange wird intensiv darüber spekuliert, wie Google Jobs dasBewerbungsgeschehen in Deutschland verändern wird. Seit März 2019befindet sich das neue Angebot der Suchmaschine hierzulande in derTestphase. Vor diesem Hintergrund hat sich softgarden einenentscheidenden Faktor näher angesehen: das Suchverhalten derBewerber.Einstieg in die JobsucheBewerber nutzen aktuell parallel große Online-Jobbörsen (51,0 %),Karriereseiten und Jobangebote auf den Websites der Zielarbeitgeber(20,8 %) sowie Google (16,8 %), um in die Jobsuche einzusteigen.Andere Kanäle wie gedruckte Tageszeitungen (1,1 %) und Social Mediawie Facebook und Instagram (0,7 %) spielen für diese Phase praktischkeine Rolle. Nach den ersten Treffern recherchiert allerdings einegroße Mehrheit der Bewerber von 86,4 % weiter, um mehr über dieangebotenen Jobs und die inserierenden Arbeitgeber zu erfahren oderweitere Angebote zu identifizieren.Weitere RechercheIn dieser Phase werden Suchmaschinen neben den großen Jobbörsenund Karriereseiten der Arbeitgeber auch für die Mehrheit der Bewerberrelevant. "Sehr häufig" oder "häufig" nutzt eine große Mehrheit hierGoogle (78,4 %), allgemeine Jobbörsen (81,5 %) sowie Karriereseitenund Jobangebote auf den Websites der Arbeitgeber (82,6 %). Mit diesendrei Faktoren müssen Arbeitgeber also in jedem Fall rechnen, zumalsie für deutlich unter 10 % der Befragten überhaupt keine Rollespielen.Arbeitsinhalte sind TrumpfWelche Argumente und Inhalte führen am ehesten dazu, dass ein Jobbei Bewerbern in die engere Wahl kommt und sie sich darauf bewerben?Hier zeigt sich, dass die Attraktivität von Arbeitsinhalten und-methoden für die große Mehrheit den Ausschlag gibt. 61,9 % derBefragten priorisieren den Faktor mit 1 oder 2 auf einer 6er-Skala.Zum Vergleich: "Gute Angebote zu Home-Office, Teilzeit etc."erreichen 17,2 %.Auffindbarkeit von Jobangeboten: Empfehlungen der Bewerber"Was sollten Arbeitgeber tun, damit ihre Jobangebote möglichst gutgefunden werden?" Über 1.000 Umfrageteilnehmer teilten Arbeitgebernihre Empfehlungen in einem individuellen Kommentar mit und decktenein breites Spektrum von Faktoren ab: "Jobangebote auf der eigenenWebsite aktuell halten. Oft ist das nicht der Fall", schreibt einBewerber, ein anderer fordert "eine individuelle und sehr präziseJobbeschreibung".Auf allen Hochzeiten tanzen?Angesichts der weit verbreiteten Jobbörsen-Nutzung empfiehlt einBewerber "Stellenanzeigen auf allen wichtigen Jobportalen" zuveröffentlichen. Ein anderer rät zur Suchmaschinenoptimierung:"Jobangebote sollten auf der ersten Seite bei Google kommen, wenn mandie passenden Begriffe sucht." Beides ist richtig, hebtsoftgarden-Geschäftsführer Mathias Heese hervor: "Die aktuelleCandidate Journey ist bei den aktiv suchenden Kandidaten komplex undbietet Arbeitgebern eine Vielzahl von Kontaktpunkten. Sie solltenhier nicht auf allen, aber unbedingt auf mehreren Hochzeiten tanzen -dazu gehört auch Google. Bewerber bei der digitalen Jobsuche abholen: Tipps für ArbeitgeberDie ausführliche Auswertung der Umfrage "Jobsuche in Zeiten vonGoogle Jobs" steht unter www.softgarden.de/studien zum kostenlosenDownload zur Verfügung. In dem Whitepaper gibt softgarden siebenTipps, wie Arbeitgeber die Auffindbarkeit ihrer Angebote verbessernkönnen. 