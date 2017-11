Jobsuche: Es sollte auch menschlich passen

Düsseldorf (ots) - Wenn Arbeitgeber in Deutschland neueMitarbeiter einstellen, ist die fachliche Qualifikation immer nochdas vorrangige Kriterium. Doch das ändert sich: Unternehmen legenimmer mehr Wert darauf, dass Bewerber auch menschlich zum Unternehmenund Team passen. 65 Prozent der Personalentscheider achten beiNeueinstellungen gezielt auf den so genannten Cultural Fit. DerBegriff Cultural Fit beschreibt, wie gut Werte, Denkmuster undVerhaltensweisen von Bewerbern und Unternehmen übereinstimmen. DieMehrheit der Recruiter urteilt dabei jedoch allein nach Bauchgefühl.Zu diesen Ergebnissen kommt die Online-Jobplattform StepStone ineiner neuen Studie, für die rund 4.000 Personalentscheider befragtwurden.Überprüfung des Cultural Fit noch kein StandardObwohl 93 Prozent der Unternehmen den Cultural Fit wichtig finden,ist dessen Überprüfung nur bei vier von zehn Unternehmen (41 Prozent)Standard im Bewerbungsprozess. Mehr als ein Drittel von ihnen (36Prozent) gibt an, das Vorstellungsgespräch dafür zu nutzen. 16Prozent verschaffen sich im Rahmen eines Probearbeitstags einenEindruck und 15 Prozent machen sich anhand der Bewerbungsunterlagenein Bild von der Persönlichkeit des Bewerbers. Bei nur 15 Prozent derbefragten Arbeitgeber kommt ein systematisches Verfahren zurobjektiven Überprüfung des Cultural Fit zum Einsatz.Je besser der Cultural Fit, desto zufriedener die Mitarbeiter"HR-Experten verlassen sich bei der Frage, ob ein Bewerbermenschlich zur Firma passt, oft ausschließlich auf ihren persönlichenEindruck", sagt Dr. Sebastian Dettmers, Geschäftsführer beiStepStone. "Der ist ohne Zweifel wichtig, allerdings zeigen unsereStudienergebnisse, dass Unternehmen erfolgreicher arbeiten, wenn sieden Cultural Fit zusätzlich systematisch überprüfen, zum Beispiel mitHilfe von objektiven, IT-gestützten Tests." Laut StepStone-Studiemeinen 84 Prozent der Arbeitgeber, die systematische Verfahren imAuswahlprozess einsetzen, dass sie die Zufriedenheit ihrerBelegschaft dadurch steigern konnten. Bei 70 Prozent konnte dieFluktuation verringert werden. Zwei Drittel gaben an, dass sie neueErkenntnisse über die Kandidaten gewonnen haben, die ihnen sonstverborgen geblieben wären.Weitere Ergebnisse finden Sie im ausführlichen Studienreport"Recruiting mit Persönlichkeit", den Sie hier herunterladen können:https://t.co/dWTDXKl72aÜber die StudieFür die Studie "Recruiting mit Persönlichkeit" hat StepStone imSommer 2017 eine Online-Befragung unter 25.000 Fach- undFührungskräften und rund 4.000 Recruitern oder fürPersonalbeschaffung zuständigen Führungskräften durchgeführt. DieStudie thematisiert die Einstellung von Fachkräften zum ThemaUnternehmenskultur und die Relevanz des Cultural Fit bei derJobsuche. Daneben beleuchtet StepStone aus Sicht der Unternehmen denStatus Quo hinsichtlich der Überprüfung des Cultural Fit.Pressekontakt:StepStone-PresseteamTelefon: 0211/93493-5731/-5715E-Mail: presse@stepstone.dewww.stepstone.deOriginal-Content von: StepStone.de, übermittelt durch news aktuell