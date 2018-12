--------------------------------------------------------------Bild & mehr Infohttp://ots.de/eErsB6--------------------------------------------------------------München (ots) - Weihnachten ist nicht nur das Fest der Liebe. AlleJahre wieder kommt auch die Firmen-Weihnachtsfeier. Von Ehrungen überTombola bis hin zum Schrottwichteln - der Phantasie sind keineGrenzen gesetzt. Aber kommt das auch an? Jobs.de, dieOnline-Stellenbörse der CareerBuilder Germany GmbH, hat ihre Nutzergefragt: "Weihnachtsfeier... und nun?" Die ernüchternde Erkenntnis:Nur ein Drittel (31,1%) aller Befragten freut sich auf einen nettenAbend mit den Kollegen. Fast jeder Zweite kann dem Ganzen nichtsabgewinnen: Jeder Vierte (26,1%) empfindet die Teilnahme an derWeihnachtsfeier als lästige Pflicht, 22,6 Prozent gehen gar nichterst hin. Bemerkbar macht sich auch das Thema Budget-Kürzungen, dennbei 18,2 Prozent der Umfrageteilnehmer fällt die Firmen-Feier diesenAdvent aus.Die Weihnachtsfeier - Pflicht oder Party? An dieser Frage scheidensich die Geister. Dabei ist die Firmen-Feier eigentlich als Abschlussund Dankeschön für ein hoffentlich erfolgreiches Geschäftsjahrgedacht - und soll obendrein dazu beitragen, den Team-Geist zustärken. Für Arbeitgeber ist die Feierlichkeit aber auch mit Kostenund Aufwand verbunden. "Weihnachtsfeiern sind freiwilligeVeranstaltungen des Arbeitgebers", so Katharina Schumann,Fachanwältin für Arbeitsrecht in der Münchner Kanzlei Lehner &Kollegen. "Es besteht kein Anspruch darauf, dass eine Weihnachtsfeierdurchgeführt wird. Auf der anderen Seite ist auch die Teilnahme ander Weihnachtsfeier freiwillig, sodass das Fernbleiben keinearbeitsvertraglichen Konsequenzen haben darf. Arbeitsrechtlicherzwungen werden kann die Teilnahme jedenfalls nicht. Dies giltsowohl für die Mitarbeiter als auch den Vorgesetzten. Ob die Absageallerdings bei den Kollegen gut ankommt, steht auf einem anderenBlatt."Grinch oder Partybombe: Tipps für eine Weihachtsfeier ohne ReueEgal wie man zum Thema Weihnachtsfeier steht: Wer hingeht, sollteeinige Spielregeln beachten, um nicht am Ende ungewollt den StempelPartyhengst oder Spaßbremse aufgedrückt zu bekommen.1. Sagen Sie verbindlich zu und seien Sie pünktlich! Wenn Sienicht teilnehmen können, entschuldigen Sie sich beimVorgesetzten mit einer plausiblen Begründung.2. Äußern Sie sich lobend über die Feier und die Organisation undbedanken Sie sich für die Einladung - entweder während derFeier im Gespräch mit dem Chef oder danach kurz per E-Mail.3. Suchen Sie aktiv den Kontakt zu anderen Kollegen, mit denen Siebislang keine Berührungspunkte hatten. Üben Sie sich inSmalltalk.4. Trinken Sie Alkohol (wenn überhaupt) nur in Maßen und steigenSie rechtzeitig auf Wasser oder Softdrinks um.5. Flirten Sie nicht mit Kollegen! Wenn Sie an jemanden imUnternehmen Ihr Herz verloren haben, ist eine Firmenfeier nichtdie richtige Plattform, um diese Botschaft zu überbringen.Regeln Sie das privat!Weitere arbeitsrechtliche Informationen sowie Karrieretipps undBildmaterial über den Link am Anfang der Meldung.Über die CareerBuilder Germany GmbHCareerBuilder ist ein weltweit tätiger Anbieter vonHuman-Resources-Lösungen. In den USA deckt das Portfolio vonCareerBuilder die Bereiche Anzeigenschaltung, Software-Lösungen undService-Angebote für Personalsuche, Screening und Management ab.Damit ist CareerBuilder einer der wenigen Anbieter, die den gesamtenRecruiting-Prozess von der Ausschreibung bis zur Einstellung abbildenkönnen. Mehrheitseigner von CareerBuilder ist dieBeteiligungsgesellschaft Apollo Global Management, LLC. CareerBuilderunterhält Niederlassungen in den USA, Kanada, Europa und Asien.In Deutschland vereint CareerBuilder seit Oktober 2011 die MarkenJobScout24, Jobs.de und CareerBuilder unter einem Dach und blickt alsehemalige JobScout24 GmbH auf langjährige Expertise im deutschenMarkt zurück. Das Kerngeschäft in Deutschland konzentriert sich aufJobs.de, die Online-Stellenbörse der CareerBuilder Germany GmbH, undBroadbean, die Lösung für zentral gesteuerte, professionelleAnzeigenverteilung.Weitere Informationen unter www.arbeitgeber.careerbuilder.dePressekontakt:Alexandra SchiekoferCareerBuilder Germany GmbHalexandra.schiekofer@careerbuilder.com089/3803-8413Original-Content von: CareerBuilder Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell