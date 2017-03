Mainz (ots) -Viele Deutsche lieben die Berge, das Skifahren und denHüttenzauber. Wie sich beliebte Wintersport-Orte in den Alpen ganzauf die Gäste - vor allem aus dem Norden - einstellen, das beleuchtetdie "ZDF.reportage: Piste, Party, Pulverschnee" am Sonntag, 12. März2017, 18.00 Uhr. Die ZDF-Autoren Leo Spors und Rita Stingl blicken inder österreichischen Bergwelt hinter die Kulissen der Tourismusprofisund berichten von dem "harten Job der Wintermacher".Die Wintersportgebiete verzeichneten in der vergangenen Saison14,61 Millionen Gäste aus Deutschland. Im österreichischen SkigebietSaalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn, mit 270 Pistenkilometerneines der größten, zeigt die "ZDF.reportage" den Ski-Tourismus alsJobmotor. Die jungen Leute im Service kommen von überall her: Ronjaist in der Saison Kellnerin auf 1500 Meter Höhe. Der Job im Winterbringe mit Trinkgeld deutlich mehr als zu Hause in Sachsen, erzähltsie. Nico aus Magdeburg steht im Nobelhotel am Herd, der Job ist keinZuckerschlecken, aber er nimmt die Herausforderung an.Eine gewaltige Logistik sorgt für das unvergesslicheUrlaubserlebnis. Schon die Anreise ist bestens organisiert: MancheGäste kommen per Sonderzug aus Deutschlands Norden - ob im Partywagenoder Schlafabteil kann man wählen. Dann ab auf die Piste, die in derNacht von Dutzenden Raupenfahrzeugen präpariert wurde. Natürlichsteht der Helikopter allzeit bereit für Rettung und Bergung vonVerletzten. Und die zünftige Après-Ski-Party am Ende des Tages istein perfekt getimter Kraftakt für die Tresencrew und die Entertainer.Pressemappe: http://bit.ly/2l8iLojhttp://reportage.zdf.de/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.de/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfreportagePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell