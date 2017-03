Jobmaschine Mobile Werbung: AdTech Unternehmen AddApptr expandiert am Standort Hamburg / Zahlreiche neue Mitarbeiter gesucht

Hamburg (ots) - Der Markt für Mobile Werbung wächst rasant, dasHamburger AdTech Unternehmen AddApptr wächst mit. Nach der Eröffnungseines Büros in London Ende 2016 zieht es den Experten für "MobileProgrammatic Advertising" in Apps nun zum 1. April in größereRäumlichkeiten am Hamburger Alsterufer. Im Jahr 2017 wird dasUnternehmen seine Mitarbeiterzahl dort von 25 auf insgesamt 40steigern.AddApptr schreibt bereits seit 2012 Erfolgs-Geschichte, wächst bisheute organisch und ohne jegliches Venture Capital. "Wir freuen unsüber das immer stärkere Interesse großer Medienunternehmen an unserenmobilen Lösungen. Mobile Advertising ist ein riesiger Wachstumsmarkt,und wir planen auch in 2017 wieder ein Umsatzwachstum von über 100%",sagt Patrick Kollmann, Gründer und CEO von AddApptr.Das Erfolgsmodell: AddApptr bündelt mehr als 20 RTB- Marktplätzeund Werbenetzwerke in seiner einzigartigen Meta-RTB Lösung. Mit einereinzigen Integration erreichen große App Publisher so alle relevantenmobilen Werbetreibenden. AddApptr optimiert die Aussteuerung derWerbung für die Publisher, und erzielt so optimale Werbeumsätze.Kunden von AddApptr generieren bis zu 100 % mehr Umsatz im Monat.Über AddApptrAddApptr ist ein unabhängiges und global agierendesMobile-AdTech-Unternehmen, das Werbeumsätze für mobile App-Publisheroptimiert. Seine am Markt einzigartige Lösung vereint alle großenprogrammatischen Werbe-Marktplätze in einem einzigen SDK. DieseMeta-RTB-Lösung verbessert automatisch die Werbeplatzaussteuerungüber alle großen RTB-Marktplätze und Werbenetzwerke. AddApptr bietetseinen Kunden einen umfassenden und nachhaltigen Full-Service-Ansatz,darunter einfache SDK-Integration, Yield Management, AccountManagement, komplettes Reporting und Billing sowie kompetenteAnsprechpartner. Tausende von Unternehmen monetarisieren ihre Appsbereits erfolgreich mit AddApptr, darunter einige der größteneuropäischen Medienhäuser. Das Tech-Unternehmen ist zudem alsweltweit einziges reines Mobile-Unternehmen Google CertifiedPublishing Partner (GCPP) und kann seinen App-Publishern somit Zugangzu Google AdX bieten.AddApptr wurde 2012 von Patrick Kollmann und Alexander von derGeest in Hamburg gegründet und ist mit weiteren Niederlassungen inParis, London und Warschau vertreten. Das Team besteht aus Expertenmit langjährigen Erfahrungen in der Mobile- und Werbeindustrie.Weitere Informationen unter www.addapptr.com.Pressekontakt:Petra Rulsch PRStrategische Kommunikation +c/o Hogarth Worldwide GmbHGroße Bleichen 3420354 HamburgMobil: +49 160 944 944 23Tel.: +49 40 4321 88 93Email: pr@petra-rulsch.comwww.petra-rulsch.comOriginal-Content von: AddApptr, übermittelt durch news aktuell