Jobboom 2017: Fachkräftenachfrage übertrifft Vorjahresstart deutlich

Düsseldorf (ots) -Das Jobangebot für Fach- und Führungskräfte in Deutschland ist zumJahresbeginn 2017 deutlich angestiegen. Im Januar haben deutscheUnternehmen 10 Prozent mehr Jobs ausgeschrieben als im Vormonat, imVergleich zum Januar 2015 liegt der Anstieg sogar bei 22 Prozent.Alle Bundesländer konnten ein zweistelliges Job-Wachstum erzielen. Amschnellsten entwickelte sich die Anzahl der Stellenausschreibungen inden Bundesländern Schleswig-Holstein (+55 Prozent im Vergleich zumVorjahresmonat) und Brandenburg (+31 Prozent) sowie in denStadtstaaten Berlin (34 Prozent) und Hamburg (40 Prozent).Über 20 Prozent Job-Wachstum im Jahr 2016Das Jahr 2016 war ein neues Rekordjahr für dieFachkräftenachfrage. Das Aufkommen an Jobangeboten lag 22 Prozentüber dem Vergleichswert von 2015. Besonders dynamisch entwickeltesich die Nachfrage nach Pflegefachkräften, Fachleuten aus dem BereichPersonal und IT-Spezialisten. Das Jobvolumen für Pfleger undmedizinisches Personal stieg 2016 um 37 Prozent im Vergleich zumVorjahr. Das heißt in absoluten Zahlen: Es wurden rund 20.000 Jobsmehr ausgeschrieben als 2015. Die demografische Situation inDeutschland lässt darauf schließen, dass das Ende des Jobbooms imBereich Pflege noch lange nicht erreicht ist. Auch das Jahr 2017begann mit einem weiteren Anstieg der Nachfrage.Karriere von Frauen: Trotz Nachfrageboom gehemmtTrotz der rasanten Entwicklung der Fachkräftenachfrage inDeutschland gibt es weiterhin einige klar identifizierbareHindernisse für die Karriere von Frauen. Nur 19 Prozent derFachkräfte haben eine weibliche Vorgesetzte. Eine von fünf Frauen undnur einer von 25 Männern unter den Fach- und Führungskräften inDeutschland arbeiten in Teilzeit. 87 Prozent aller weiblichenFachkräfte meinen, dass Frauen für ihre Anerkennung härter arbeitenmüssen als Männer. "Unternehmen, die erfolgreiche Modelle zurVereinbarkeit von Beruf und Familie anbieten, haben klare Vorteilebei der Personalgewinnung und können aus einem riesigen Potenzial anqualifizierten und motivierten Fachkräften schöpfen", sagt Dr.Anastasia Hermann, Arbeitsmarkt-Expertin bei StepStone.Über den StepStone FachkräfteatlasFür den Fachkräfteatlas wertet StepStone seit 2012 monatlich mehrals zwei Millionen Stellenanzeigen aus unterschiedlichen digitalenund analogen Quellen aus und bietet damit eine detaillierte undumfassende Betrachtung des Arbeitsmarktes für Fachkräfte undFührungspersonal in Deutschland. Mehr Informationen finden Sie unterwww.fachkraefteatlas.deÜber StepStoneStepStone ist die führende Online-Jobbörse in Deutschland. DasAngebot von StepStone ist mit mehr als 13 Millionen Besuchen imFebruar 2017 das meistgenutzte im Wettbewerbsumfeld (Quelle: IVW).StepStone beschäftigt mehr als 2.000 Mitarbeiter und betreibt nebenwww.stepstone.de Online-Jobbörsen in weiteren Ländern. Das 1996gegründete Unternehmen ist eine Tochter der Axel Springer SE.