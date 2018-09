Job- und Wirtschaftsexperten sprechen über die alternde Gesellschaft

ERFURT (dpa-AFX) - Das Thüringer Netzwerk Demografie verleiht am Dienstag (10.00 Uhr) das Siegel "Demografieorientiertes Unternehmen" an zwei Firmen.



Damit sollen Unternehmen gewürdigt werden, die Mitarbeiter unabhängig vom Alter fördern. Zugleich gibt die Bundesagentur für Arbeit aktuelle Arbeitsmarktdaten mit Blick auf ältere Menschen bekannt. Beim "Tag der Älteren" informieren Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsexperten über den demografischen Wandel in Thüringen und die Folgen für Unternehmen und Arbeitnehmer. Das Netzwerk Demografie unterstützt nach eigenen Angaben Firmen bei der Gestaltung einer demografiefesten Personalentwicklung./htz/DP/tos