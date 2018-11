Mainz (ots) -Sie sind die erste Eingreiftruppe der Kriminalpolizei undzuständig bei schweren Verbrechen. Bei ihren Einsätzen bekommen siehäufig das zu sehen, wovor viele die Augen verschließen. DieZDF-"37°"-Dokumentation "Die Kriminalisten - Dem Verbrechen auf derSpur" am Dienstag, 6. November 2018, 22.15 Uhr (in der ZDFmediathekab 8.00 Uhr), begleitet ein Team des Kriminaldauerdiensts in Essen.Die Polizisten des KDD kommen bei Einbruch, Raubüberfällen,Sexualverbrechen, Brand oder ungeklärten Todesfällen. Sie arbeitendann, wenn die Kollegen der Fachabteilungen Feierabend haben: amWochenende, an Feiertagen und in der Nacht. Autorin Jennifer Guniabegleitet das Ermittlerteam für "37°" durch seinen Alltag und ist beiEinsätzen dabei, die an die Grenze gehen. Sie zeigt Polizisten, fürdie der Job mehr Berufung als Beruf ist, jenseits allerKrimi-Klischees.Die Schicht beginnt für Peter und seine junge Kollegin Jana wie sooft mit einer Leiche. Ein Mann liegt schon seit längerer Zeit inseiner Wohnung. "Natürlich lässt einen das nicht kalt. Aber man kannnicht jedes menschliche Schicksal an sich ranlassen, sonst könnte manden Job nicht machen", sagt Peter, der seit 20 Jahren auf derKriminalwache ist. So lange halten es die meisten gar nicht aus. IhrJob ist, herauszufinden, ob ein Verbrechen vorliegen könnte. Dazugehören die Leichenschau und die Ermittlungen in der Wohnung - indiesem Fall sehr unangenehm, denn die Leiche beginnt schon zuverwesen. "Aber daran gewöhnt man sich", sagt die zierlichePolizistin Jana. Woran man sich nicht gewöhne, seien weinendeAngehörige oder noch schlimmer: tote Kinder. Die Polizisten des KDDwerden extra darin geschult, belastende Nachrichten an Angehörige zuüberbringen. Der nächste Einsatz des Teams erfolgt bei einermutmaßlichen Vergewaltigung. Das ist immer ein schwieriger Fall, dennoft steht Aussage gegen Aussage.https://zdf.de/dokumentation/37-gradhttps://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFhttps://facebook.com/ZDF37GradAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/37gradPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell