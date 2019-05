Weitere Suchergebnisse zu "Flex":

Frankfurt am Main (ots) - Die Deutschen interessieren sich fürflexible Arbeitsmodelle. Acht von zehn Bundesbürgern geben an, dassfür sie zum Beispiel Leih-, Teilzeit- oder Projektarbeit "vielleicht"oder "auf jeden Fall" eine Option ist. In Europa begeistern sich nurSpanier, Italiener und Polen mehr dafür. Zu diesem Ergebnis kommt dieStudie "Global Candidate Preferences", für die im Auftrag derManpowerGroup rund 18.000 Arbeitnehmer in 24 Ländern weltweit befragtwurden.+++ Die Studienergebnisse finden Sie über diesen Link:http://ots.de/sv96cO +++Was bewegt die Europäer, auf flexible Modelle zu setzen? Es sindhauptsächlich zwei Gründe: Zum einen geben sie an, dass sie soArbeitserfahrung sammeln können. Zum anderen helfen diese Jobs ihnen,das Grundeinkommen zu sichern. Letzteres ist das Motiv Nummer einsfür die Arbeitssuchenden in Deutschland, sich für ein flexiblesArbeitsmodell zu entscheiden. Mit 48 Prozent der Befragten ist esauch der höchste Wert verglichen mit den anderen neun untersuchteneuropäischen Nationen. Nur Norweger und Schweden weisen mit 42beziehungsweise 43 Prozent ähnliche Zahlen auf.Deutsche verbinden "Flex-Arbeit" mit UnabhängigkeitDie Bundesbürger sehen in den flexiblen Arbeitsmodellen nochweitere Vorteile. Für 35 Prozent der Befragten bieten sie dieMöglichkeit, sich um die eigenen Kinder oder Angehörige kümmern zukönnen, die Hilfe brauchen. 30 Prozent geben an, dass sie so aucheine große Auswahl zwischen verschiedenen Projekten und Tätigkeitenhaben. Ein weiteres Drittel der Deutschen findet die damit verbundeneUnabhängigkeit und Selbstbestimmtheit gut: Man müsse zum Beispiel beieinigen Modellen nicht in einem festen Zeitrahmen die Aufgabenerledigen oder sei letzten Endes nicht für die Ergebnisseverantwortlich. "Der Trend ist, dass sowohl in Deutschland als auchweltweit die Menschen mehr und mehr Wert darauf legen, nach ihreneigenen Maßstäben Arbeit und Privates besser zu vereinen", sagt SilkeMeyer, Geschäftsführerin der ManpowerGroup Solutions. "Deshalbschätzen viele Unabhängigkeit im Job."Portugiesen sehen in den Alternativen zur Festanstellung inVollzeit vor allen Dingen die Chance, sich weiterzubilden oder in derFreizeit neue Dinge zu erlernen und zu erleben. Für Polen, Tschechenund Franzosen ist es wichtig, auf diese Art eine Tätigkeit testen zukönnen, und so herauszufinden, ob die Arbeit für sie geeignet ist.Große Mehrheit der Franzosen spricht sich für Vollzeitstelle ausObwohl das Interesse an den alternativen Jobmodellen steigt,bevorzugt die Mehrheit immer noch eine Festanstellung in Vollzeit.Weltweit sind es 55 Prozent der Beschäftigten. Deutschland liegt mit61 Prozent über dem globalen Durchschnitt. In Europa gibt es fünfNationen, in denen mehr Menschen als in Deutschland eine klassischeArbeitsstelle bevorzugen. An der Spitze steht Frankreich. Hier wollen72 Prozent fest angestellt sein und in Vollzeit arbeiten. Auf denPlätzen folgen die Polen, Schweden, Norweger und Briten. AußerhalbEuropas liegen die US-Amerikaner (70 Prozent), die Kanadier (63Prozent), die Singapurer (62 Prozent) und die Japaner (61 Prozent)deutlich über dem weltweiten Mittelwert.Was die meisten Arbeitssuchenden in Europa von flexiblen Modellenabschreckt und sie damit Vollzeitstellen bevorzugen lässt, sind diegeringe Arbeitsplatzsicherheit und eine niedrigere Vergütung.Letzteres stellt für die Deutschen das größte Problem dar (59Prozent). Ähnlich sehen es die Franzosen (60 Prozent) und Polen (61Prozent). Lediglich für die Briten spielt dieser Punkt eineuntergeordnete Rolle (28 Prozent). Die Bewohner Großbritanniensstören sich zu zwei Dritteln vor allem an der Möglichkeit, eher denJob zu verlieren (64 Prozent). Den Bundesbürgern bereitet das zu 58Prozent Sorgen. Deutsche und Briten empfinden Leih-, Teilzeit- oderProjektarbeit in einem weiteren Punkt ähnlich: Gleichheit. Sie sindzu 39 beziehungsweise 37 Prozent der Ansicht, dass Arbeitnehmer, dieein flexibles Arbeitsmodell nutzen, nicht so gut wie Vollzeitkräftebehandelt werden. Diese Werte liegen deutlich über dem Durchschnittder anderen acht untersuchten europäischen Nationen und über demglobalen in Höhe von 27 Prozent."Für die Deutschen sind Gleichheit und soziale Gerechtigkeit immernoch hohe Güter", sagt Silke Meyer. "Unternehmen sollten daher daraufachten, Projektmitarbeitern sowie Teil- und Vollzeitkräften dieselbeWertschätzung entgegenzubringen. Spricht sich das unterArbeitssuchenden herum, ist das ein Pfund, mit dem eine Firma imKampf um die Talente' wuchern kann."Über die UmfrageFür die bevölkerungsrepräsentative Studie "Global CandidatePreferences" befragte Manpower 2018 weltweit rund 18.000 Berufstätigeim Alter von 18 bis 65 Jahren. In Deutschland nahmen 749 Arbeitnehmermit und ohne Führungsverantwortung an der Befragung teil.Über ManpowerGroup SolutionsManpowerGroup Solutions ist weltweit führender Partner fürpersonelle und technische Beratungs- und Outsourcing-Lösungen undbetreut die strategische Planung bis hin zur operativenImplementierung und Umsetzung.Über die ManpowerGroupDie ManpowerGroup ist weltweit führend in der Bereitstellunginnovativer Lösungen und Dienstleistungen, mit denen Unternehmen inder sich verändernden Welt der Arbeit erfolgreich sein können. Mitmehr als 40.000 Mitarbeitern zählt die ManpowerGroup zu den dreigrößten Personaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach derUnternehmensgruppe agieren an bundesweit 360 Standorten dieGesellschaften Manpower, Stegmann, Experis, ManpowerGroup Solutions,Proservia, Right Management sowie spezialisierte Einzelmarken. MehrInformationen erhalten Sie unter http://www.manpowergroup.de.Pressekontakt:Faktenkontor GmbHClemens Hoh / Christine ProbostWiesenhüttenplatz 2660329 Frankfurt am MainTel.: +49 69 2474980-20E-Mail: manpower@faktenkontor.deOriginal-Content von: ManpowerGroup Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell