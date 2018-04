JobRad feiert 10 Jahre Dienstradleasing (FOTO)

Freiburg (ots) -Vor 10 Jahren erfand Ulrich Prediger mit der Marke JobRad dasDienstrad-Leasingmodell. Was zu Beginn von vielen als 'verrückteGeschäftsidee' belächelt wurde, hat seitdem eine kleineVerkehrsrevolution entfacht: Über 200.000 geleaste Diensträder sindheute insgesamt auf Deutschlands Straßen unterwegs - Tendenzsteigend. Mehr als 7.500 Unternehmen - vom kleinen Handwerksbetriebbis zum Großkonzern - vertrauen auf JobRad, den Pionier undMarktführer im Dienstradleasing.Bei JobRad erhalten Unternehmen eine Rundum-Dienstleistung:Angestellte suchen sich ihr Wunschrad bei einem der bundesweit über4.500 Fahrrad-Fachhandelspartner aus. Hat sich ein Mitarbeiter fürein Fahrrad oder E-Bike entschieden, least der Arbeitgeber das Radund überlässt es dem Mitarbeiter zur freien Nutzung. JobRadorganisiert Leasing und Überlassung des Dienstrads über ein digitalesBestellportal - und reduziert so den Verwaltungsaufwand fürArbeitgeber und Fachhändler auf ein Minimum. Weil das Dienstrad perGehaltsumwandlung finanziert und lediglich nach der 1 %-Regelversteuert wird, sparen Jobradler gegenüber einem Direktkaufdeutlich.Der Markt für Dienstradleasing boomtSeit JobRad 2012 die steuerliche Gleichstellung von Dienstfahrradund Dienstwagen erreichte und damit den Markt für Dienstradleasingschuf, entwickelt sich dieser rasant. Vor allem in den letzten dreiJahren verzeichnete die Branche enorme Zuwächse. "Die Zahl unsererArbeitgeberkunden hat sich in dieser Zeit verzehnfacht", sagt HolgerTumat, der zusammen mit Ulrich Prediger seit 2011 das Unternehmenführt. Klimaschutz, Luftreinhaltung in Innenstädten, der Trend zumehr Bewegung und Gesunderhaltung sowie der Wettbewerb umqualifizierte Mitarbeiter sind die wesentlichen Treiber desWachstums. "Ab 2020 werden sich die geburtenschwachen Jahrgänge beimRecruiting richtig bemerkbar machen. JobRad wird dann ein nochwichtigerer Bestandteil in dem Gesamtpaket sein, das ein modernerArbeitgeber seinen Mitarbeitern anbieten muss", ist Ulrich Predigersicher.Zusatzleistungen und Service sind immer wichtigerStand in den Anfangsjahren eher der Einsparvorteil im Vordergrund,zählen inzwischen verstärkt Zusatzleistungen und Service zu denHauptmotiven für Dienstradleasing. "Arbeitgeber und Angestelltefragen immer häufiger auch Inspektionen oder Versicherungen nach.JobRad entwickelt sich vom reinen Leasingdienstleister zum Anbietervon Rundum-Service für Radmobilität in Unternehmen", erklärt HolgerTumat."0,5 %-Regel" auch für E-BikesNachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung sind seit derGründung elementarer Bestandteil der Unternehmensstrategie. "Wirmöchten die Rolle des Fahrrads in der Gesellschaft stärken", sindsich Holger Tumat und Ulrich Prediger einig. Dabei zählen dieJobRad-Geschäftsführer auch auf die Unterstützung der Politik undbegrüßen die Pläne der Großen Koalition, bei der pauschalenDienstwagenbesteuerung "für E-Fahrzeuge (...) einen reduzierten Satzvon 0,5 Prozent des inländischen Listenpreises"(1) einzuführen. "Wirgehen selbstverständlich davon aus, dass mit 'E-Fahrzeuge' auchE-Bikes und Pedelecs gemeint sind, denn auch sie sind Fahrzeuge undleisten unmittelbar einen wertvollen Beitrag zur Verkehrsentlastungund damit zur Verbesserung der Luftqualität in deutschen Städten."Radförderung für Alltagsradler und Berufspendler sei der einfachsteund effektivste Weg, die Innenstädte zu entlasten, so die JobRadGeschäftsführer. "Wir sind fest davon überzeugt, dass sichDiensträder bald endgültig als Alltagsverkehrsmittel durchsetzen."Zusammen mit über 170 fahrradbegeisterten Mitarbeitern arbeitenUlrich Prediger und Holger Tumat mit JobRad daran, ihre Vision zuverwirklichen: mehr Menschen aufs Rad bringen.(1) Quelle: Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom 14.März 2018.Über JobRadDie Marke JobRad wurde 2008 von dem begeisterten AlltagsradlerUlrich Prediger ins Leben gerufen. JobRad ist Pionier und Marktführerim Dienstradleasing. Arbeitgeber erhalten eine Rundum-Dienstleistungim Hinblick auf die Abwicklung von Leasing und Überlassung:Arbeitnehmer suchen sich ein Fahrrad oder E-Bike nach ihren Wünschenaus - der Arbeitgeber least das JobRad und überlässt es demMitarbeiter zur freien Nutzung. Im Gegenzug behält er einen kleinenTeil des Bruttogehalts des Jobradlers ein und bedient damit dieLeasingrate. Weil das neue Dienstrad lediglich nach der 1 %-Regelversteuert wird, sparen Jobradler gegenüber einem Direktkaufdeutlich. Unternehmen können sich mit JobRad also über motiviertere,aktivere Mitarbeiter und eingesparte Stellplätze freuen. Undnatürlich profitiert nicht zuletzt die Umwelt. Bereits über 7.500Arbeitgeber mit mehr als 1,5 Millionen Beschäftigten in ganzDeutschland, zum Beispiel Bosch, SAP und Deutsche Bahn, setzen aufJobRad.Weitere Presseinformationen und Bilder zu JobRad finden Sie unter:www.jobrad.org/pressePressekontakt:Annette TreuÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0761 205 515 795annette.treu@jobrad.orgwww.jobrad.org/presseJobRad -eine Marke der LeaseRad GmbHAugustinerplatz 279098 FreiburgOriginal-Content von: Jobrad / Leaserad GmbH, übermittelt durch news aktuell