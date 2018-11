JobRad-Serviceday: mobile Werkstatt als neuer Vor-Ort-Service für JobRad-Arbeitgeber

Freiburg (ots) - Der Dienstradleasing-Anbieter JobRad undLiveCycle, Spezialist für mobilen Werkstattservice imGeschäftskundensegment, kooperieren: Ab sofort könnenJobRad-Arbeitgeber in ganz Deutschland für ihre Mitarbeitenden denneuen JobRad-Serviceday buchen. Dieser mobile Wartungs- undReparaturservice rundet das Dienstleistungspaket von JobRad ab.Der JobRad-Serviceday kann von allen Mitarbeitenden, nicht nur vondenen mit JobRad, in Anspruch genommen werden, unabhängig vonFahrradmodell, -marke oder auch von bestehendenJobRad-Serviceoptionen. "Alle radelnden Mitarbeiter des Unternehmenssind willkommen", sagt Lilian Áts, Produktmanagerin bei JobRad. "Vorallem für Arbeitgeber mit vielen Fahrradpendlern und ohneReparaturwerkstatt im direkten Umfeld ist dieses Angebothochinteressant." JobRad- Inspektionspakete und Reparaturen im Rahmendes JobRad-FullService können anlässlich der Servicedays eingelöstwerden. Gleichzeitig kann beim Serviceday die für den Arbeitgeberwichtige Verkehrssicherheitsprüfung von Diensträdern durchgeführtwerden. Kosten fallen für den Arbeitgeber keine an. "Komfortablergeht's nicht", bekräftigt Lilian Áts den Vorteil des neuen Angebots,das damit die bestehenden Servicepakete bestens ergänzt."In der Kooperation mit JobRad erfüllt sich dabei das vonLiveCycle angestrebte Serviceverständnis", so Bastian Scherbeck,einer der beiden Gründer von LiveCycle. "LiveCycle serviced dieFahrräder der Mitarbeitenden, professionell, direkt und vor Ort imUnternehmen. Wer sein Fahrrad morgens mit ins Unternehmen bringt,fährt abends mit einem frisch inspizierten Bike wieder nach Hause."Detaillierte Informationen zum JobRad-Serviceday findenJobRad-Arbeitgeber unter www.jobrad.org/arbeitgeber/serviceday.html.Kontakt:Annette TreuÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0761 205515-795annette.treu@jobrad.orgwww.jobrad.org/presseOriginal-Content von: Jobrad / Leaserad GmbH, übermittelt durch news aktuell