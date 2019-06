Joachim Meyerhoff wechselt an Berliner Schaubühne

Berlin (ots) - Der Schauspieler und Autor Joachim Meyerhoff wirddas Wiener Burgtheater nach dieser Spielzeit verlassen und an dieBerliner Schaubühne kommen.Wie die Schaubühne rbbKultur bestätigte, beginnt Meyerhoff zurkommenden Saison sein Engagement in der Hauptstadt. Meyerhoff(Jahrgang 1967) ist seit 2005 Ensemblemitglied des WienerBurgtheaters.Für seine Rolle in Thomas Melles "Die Welt im Rücken" erhielt er2017 zum fünften Mal den Nestroy-Theaterpreis als besterSchauspieler. Außerdem wurde er zum "Schauspieler des Jahres" gekürt.2011 veröffentlichte Meyerhoff seinen ersten Roman "Alle Totenfliegen hoch" - dem autobiografischen Werk folgten drei weitereTeile, zuletzt "Die Zweisamkeit der Einzelgänger" (2017). Mit seinenRomanen ist Meyerhoff erfolgreich auf Lesetour.In Berlin war Joachim Meyerhoff 2001 Ensembemitglied desMaxim-Gorki-Theaters. Danach wechselte er ans Deutsche SchauspielhausHamburg, wo er heute wieder dem Ensemble angehört.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgrbbKultur/CvDTel.: +49 (0)30 979 93-33800 / -33810Fax: +49 (0)30 979 93-33809Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell