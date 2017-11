Hamburg (ots) - Joachim Meyerhoff, 50, weiß nicht, was ohne dieSchauspielausbildung aus ihm geworden wäre. "Vielleicht habe ich auchdeshalb all die Jahre durchgehalten, weil ich einfach nicht wusste,was ich sonst hätte machen sollen", erzählt der heute gefeierteBurgschauspieler im großen Interview in der neuen Ausgabe des stern."Ein richtiger Schauspieler zu werden - das war wirklich ein sehrlanger und sehr mühsamer Weg", erzählt Meyerhoff. "Oft dachte ich,ich schaffe es nie."In seinem neuen Roman "Die Zweisamkeit der Einzelgänger"(erscheint am 9. November) geht es erneut um Meyerhoffs Leben.Diesmal sind seine frühen Beziehungen der Schwerpunkt. In seiner Zeitam Theater in Bielefeld ist Meyerhoff einsam und erfolglos. Aber erwill unbedingt am Leben teilnehmen und beginnt beinahe gleichzeitigBeziehungen zu drei Frauen.Verwundert habe er "eine bis dahin unbekannte moralischeSkrupellosigkeit in sich entdeckt. In jeder Welt sei ein andererJoachim am Werk gewesen. "Das hat auch meinem nicht sehr stabilenCharakter zu tun", erzählt Meyerhoff dem stern. "Ich habe Stabilitätimmer mehr über andere erfahren als durch mich selbst. Ich konnteimmer prima an andere andocken und dann denken, das wäre ich."Dabei hatte er lange Zeit nach der Ausbildung eher Probleme mitdem anderen Geschlecht. Die Körperlichkeit an der Schauspielschulehabe ihn erst irritiert und dann angewidert: "Dieses Geknuddel,Gewuddel, Geknutsche und Gemutschel. Das Zermörsern der Privatspähreals Berufsbestandteil fand ich schrecklich. Das hat mich längere Zeitzum Asketen gemacht."Pressekontakt:Sabine Grüngreiff,Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon 040 - 3703 2468,gruengreiff.sabine@guj.de.Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell