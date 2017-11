Hamburg (ots) - Joachim Meyerhoff, 50, Schauspieler des Jahres undBestsellerautor, wurde Schauspieler, weil er "eine Sehnsucht" hatte,"genau das Gegenteil von dem zu tun, was gut für mich war". "Ich warnie berufen", sagt er in der neuen Ausgabe des Magazins BRIGITTE (ab8. November im Handel). "Als ob man mit 1,20 Meter Körpergröße davonträumt, Hochspringer zu werden. Dass ich mich in diese Folter begebenhabe! Unwahrscheinlich!" Seine Art zu schauspielern habe er sich nachdem Vorbild der katalanischen Schauspieltruppe "La Fura dels Baus"angeeignet, "alles mit Vehemenz und ohne große Worte". Er habe sichdie Bühne "mit Körperlichkeit erkämpft".Als Schriftsteller hat Meyerhoff mit seinen biografischen Romanengroßen Erfolg. Allerdings, sagt er, könnte er nie über seine eigenenKinder schreiben. "Das wäre mir unmöglich." Der vierte Band seinerbiografischen Romanreihe, der jetzt erscheint ("Die Zweisamkeit derEinzelgänger"), endet, als Meyerhoff Mitte 20 ist; über die späterenJahre möchte er nicht schreiben. "Das ist zu nah an mir dran, ichlebe ja mit vielen Menschen, die dann vorkommen müssten." Über dieMenschen seiner Vergangenheit schreibt Meyerhoff dagegen freizügig,etwa über seine Großeltern und ihre Trinkgewohnheiten. "Vielleichttrete ich ihnen zu nah, wenn ich all das erzähle, wie meinem Bruderund meinem Vater in den anderen Büchern", sagt Meyerhoff. "Aber ichfinde, es ist auch ein Liebesbeweis, wenn man jemandem zu nahetritt."Pressekontakt:BRIGITTEStellv. Leiterin MarkenkommunikationMaike PelikanGruner + Jahr GmbH & Co KGTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, BRIGITTE, übermittelt durch news aktuell