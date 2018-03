Berlin (ots) - Beim DFB-Medienworkshop für die WM 2018 in Russland heute inBerlin bereiten sich Deutschlands Medienvertreter auf das Turnier in dreiMonaten vorMANUSKRIPT MIT O-TÖNEN JOACHIM LÖW, OLIVER BIERHOFF, SANDRO WAGNER, NIKLASSÜLKE, SEBASTIAN RUDYAnmoderation:Für die deutsche Fußballnationalmannschaft hat mit dem Freundschaftsspiel amFreitag gegen Spanien in Düsseldorf und dem Spiel gegen Brasilien in Berlinmorgen (Dienstag, 27.3.) die heiße Phase der WM-Vorbereitung begonnen. Abernicht nur die Nationalspieler und die Fans, sondern auch die TV-, Radio- undPrintjournalisten fiebern schon der WM in Russland entgegen. Das war heute beimMedienworkshop des DFB in der Mercedes-Benz Welt am Salzufer in Berlin deutlichspürbar. Schließlich hoffen auch die Medienvertreter, dass es der Mannschaft vonJoachim Löw gelingen wird, den Weltmeister-Titel zu verteidigen. Über 100 warengekommen, um alle wichtigen Infos zum Turnier aus erster Hand zu erhalten.Bundestrainer Joachim Löw ist sich sicher, dass in Russland vieles anders seinwird als in Brasilien:O-Ton Joachim LöwIn Russland ist auch die Wetterlage in bisschen unterschiedlich zu Brasilien.Auf der anderen Seite spielen wir abends, in Brasilien waren die Spiele mittagsunter großer Hitze. Da sind abends ein bisschen andere Temperaturen. Ich glaube,die Stimmung wird gleich sein. In Brasilien war sie schon klasse, aber auch inRussland bei dem Turnier werden die Russen da sein, die Stadien werden vollsein, die Spannung wird groß sein, Begeisterung wird da sein. Von der ganzensportlichen Geschichte sehe ich keine großen Unterschiede. Das sportliche Niveauwird vielleicht nochmal ein bisschen dichter sein als in Brasilien. (0'30)Mercedes-Benz begleitet die Nationalmannschaft mit dem Claim "Best Never Rest".Seit dem Spiel gegen Spanien sind Trainingsshirts, Hymnenjacken und derMannschaftsbus mit diesem Motivationsslogan gebrandet. Und als Premiere wurdeden Journalisten erstmals der Kampagnen-Spot von Mercedes-Benz gezeigt.Überhaupt ist schon fast alles organisiert: das Trainingsquartier im SüdtirolerÖrtchen Eppan, die Kadernominierung am 15. Mai im Dortmunder Fußball-Museum undnatürlich auch das zentrale Mannschaftsquartier in Watutinki vor den TorenMoskaus. Noch nie waren die Vorbereitungen des DFB bei einer WM größer als jetztzum Turnier in Russland. Oliver Bierhoff, Nationalmannschafts-Manager, ist mitdem Stand der Vorbereitungen schon recht zufrieden, obwohl natürlich dieVorbereitungen in einem Land wie Russland nicht so einfach sind:O-Ton Oliver BierhoffDas macht es auch immer wieder spannend, wenn man außerhalb Deutschlands kommt,ob in Südafrika 2010 oder in Brasilien 2014 oder jetzt in Russland. Man hatimmer mit anderen Mentalitäten zu tun und man kann nicht die Hebel in Bewegungsetzen, die man teilweise in Deutschland in Bewegung setzen kann mit denKontakten. Politisch ist es immer ein bisschen schwieriger, aber ich habe einegroße Bereitschaft bei den Russen gesehen zu helfen, es geht alles ein bisschenbürokratischer, langsamer, aber man merkt schon, dass alle froh sind, dass derWeltmeister kommt und natürlich die Weltmeistermannschaft auch zu beherbergen.Es gehört schon einige Logistik dazu, aber das kriegen wir immer gut gemeistert.(0'37)Nach dem 1:1 gegen Spanien und dem Freundschaftsspiel morgen Abend in Berlingegen Brasilien wird Joachim Löw einen Eindruck davon haben, wo seine Mannschaftaktuell steht. Und nachdem das Brasilienspiel der letzte Test vor derKadernominierung am 15. Mai ist, werden die Erkenntnisse dort sicher einfließen.Dass es ihm mit der Titelverteidigung ernst ist, hat Löw in den vergangenenTagen bewiesen. Den Spielern hat er klargemacht, dass er beim WM-Kaderunabhängig von Namen und Meriten gnadenlos entscheiden wird. Der Kampf um die 26Kaderplätze hat also längst begonnen. Und da ist es vielleicht von Vorteil,schon beim Gewinn des Confed Cups im vergangenen Jahr dabei gewesen zu sein.Sebastian Rudy, Niklas Sülke und Sandro Wagner wissen bereits, was die deutscheMannschaft in Russland erwartet.O-Ton Sandro Wagner, Niklas Sülke, Sebastian RudyIch habe es ein bisschen anders erwartet, aber die Leute und Fans sind dortsehr, sehr positiv und offen für uns Deutsche und auch für die deutscheMannschaft. Ich habe nur positive Resonanzen bekommen. Wir sind da sehr, sehrgern gesehen gewesen und haben uns dementsprechend auch wohl gefühlt. Ich denke,im Sommer werden auch die deutschen Fans dort willkommen geheißen. Ich freu michauf eine gute Zeit in Russland. - Es ist ein sehr interessantes Land, ich habeauch relativ viele Städte gesehen mit sehr schönen Stadien, ich denke, es istauch ein Fußball-begeistertes Land. Bei der WM wird das wahrscheinlich allesnochmal ein Stück größer werden, da wollen wir natürlich wieder eine sehr guteRolle spielen. - Es waren tolle Stadien, es war meistens voll und die Stimmungwar auch grandios. Ich denke, dass sie bei einer WM dann noch größer sein wird,noch mehr Stimmung sein wird. Darauf können wir uns freuen. (0'45)Abmoderation:Beim DFB-Medienworkshop in der Mercedes-Benz Niederlassung in Berlin wurde heutedie heiße Phase der WM-Vorbereitung für Russland eingeläutet.Pressekontakt:Ansprechpartner:Mercedes-Benz, Claudia Merzbach, 0711 17 95379Mercedes-Benz, Jan Weber, 0711 1795299all4radio, Hermann Orgeldinger, 0711 3277759 0Original-Content von: Mercedes-Benz, übermittelt durch news aktuell