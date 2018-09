München (ots) -Anmoderation:Achtungserfolg für die deutsche Fußballnationalmannschaft gesternAbend in München. Das Team von Joachim Löw hat im ersten Länderspielnach dem WM-Debakel einen verdienten Punkt gegen WeltmeisterFrankreich geholt. Im ersten Spiel der neuen Nations League trenntensich Deutschland und die Franzosen um WM-Shootingstar Kylian Mbappé0:0 unentschieden. Die Leistung gegen die Équipe Tricolore botinsgesamt einige Ansätze, die Hoffnung machen. Vor allem die inRussland so schmerzlich vermisste Leidenschaft war bei der Partie inMünchen jederzeit erkennbar. Sehr zur Freude des Bundestrainers, dersich auf der Pressekonferenz nach dem Spiel zufrieden mit dem Spielseiner Mannschaft in weiß zeigte:O-Ton Joachim LöwEs war uns ja bewusst, dass das Spiel heute unter besonderenVorzeichen steht nach dieser enttäuschenden WM. Und dass dieMannschaft natürlich auch wieder eine anderer Einstellung, einanderes Gesicht, ein anderes Verhalten zeigen muss. Das hat dieMannschaft heute getan, jeder einzelne Spieler ist zum jetzigenZeitpunkt der Saison absolut an die Grenzen gegangen, hat dieZweikämpfe angenommen. Und diese Tugenden waren auf jeden Fall zuspüren. Ich war insgesamt absolut zufrieden, weil Einstellung undauch die Laufbereitschaft und Kampfbereitschaft auf dem Platz warenabsolut vorhanden. (0:38)Und so gab es von den rund 68.000 Zuschauern in der ausverkauftenAllianz Arena verdienten Applaus nach dem Schlusspfiff. Völligzurecht, denn spielerisch lief es gegen den Weltmeister schon umeiniges besser als bei der verkorksten Weltmeisterschaft in Russland.Einsatzwille und Körpersprache haben bei Thomas Müller und Co.gestimmt. Zwar war es vom Personal her noch nicht der große Umbruchin der Mannschaft von Joachim Löw, der war aber auch gar nicht zuerwarten, so Stefan Effenberg. Der ehemalige Nationalspielerunterstützt den vom Bundestrainer eingeschlagenen Weg nach der WMvoll und ganz:O-Ton Stefan EffenbergVollkommen richtig. Denn so viel gibt die Bundesliga ja auch nichther, das muss man ja auch mal dazu sagen. Da stehen ja jetzt nicht 20Weltklassespieler, die darauf warten, hier spielen zu dürfen. JogiLöw hat im Endeffekt alles richtig gemacht: ein Umbruch Stück fürStück und Schritt für Schritt. Und daran wird er auch in den nächstenMonaten arbeiten. Also er hat komplett die richtige Entscheidunggetroffen. Hauptverantwortlich sind jetzt ohnehin unsereSchlüsselspieler: Manuel Neuer, ein Mats Hummels, ein Boateng, einToni Kroos. Die sind jetzt wichtig, und alles andere kommt Stück fürStück. (0:32)sagte Stefan Effenberg im Mercedes-Benz Sportpresse Club, in demauch Reiner Calmund zu Gast war. Der ehemalige Manager von BayerLeverkusen erinnerte in seiner Kader-Analyse an die Zeit unmittelbarvor Beginn der WM in Russland:O-Ton Reiner CalmundNach dem 34. Spieltag hat Jogi Löw einen Kader berufen. DieserKader war zu 90 Prozent der Kader, den sich alle deutschenFußballexperten vorgestellt haben. Jetzt wurde neu berufen wird -nach dem 34. Spieltag kam der erste beziehungsweise der zweiteSpieltag. Ja wo sollen die herkommen? Hokuspokus, jetzt knallt dieÜberraschungsbombe, die Spieler kommen angeflogen! Ich habe nicht mitmehr gerechnet. (0:29)Dass der Neustart nach der Weltmeisterschaft gleich gegen einenHochkaräter wie den Weltmeister und dazu noch unterWettbewerbsbedingungen in der neuen Nations League absolviert wurde,bewerteten die beiden Experten im Übrigen rundum positiv. StefanEffenberg sind Länderspiele, bei denen es um etwas geht ohnehinlieber, als Freundschaftsspiele gegen vermeintliche Fußballzwerge:O-Ton Stefan EffenbergDas ist eine andere Anspannung, du gehst in die Spiele andersrein, du hast Druck, du kannst dich für etwas qualifizieren. Dukannst aber auch negative Schlagzeilen machen. Und das weiß jederSpieler. Es gibt ja auch in dieser Gruppe einen Absteiger, undAbsteiger möchtest du nicht genannt werden. Und von daher finde ichdas gut. Du musst ja deine Top-Jungs bringen. Und die deutscheMannschaft sowieso, sie muss es. (0:23)Abmoderation:Keine Tore, aber eine konzentrierte Leistung beim 0:0 in derAllianz Arena. Im ersten Länderspiel nach dem Vorrundenaus bei der WMin Russland hat die deutsche Nationalmannschaft WeltmeisterFrankreich ein Unentschieden abgetrotzt.Pressekontakt:Mercedes-Benz, Claudia Merzbach, 0711 17 95379all4radio, Hannes Brühl, 0711 3277759 0Original-Content von: Mercedes-Benz, übermittelt durch news aktuell