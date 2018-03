Düsseldorf (ots) -Nach dem 1:1 gegen Spanien erwartet die deutscheNationalmannschaft am Dienstag eine starke brasilianische Mannschaft,die auch bei der WM zu den Top-Favorit gehört MANUSKRIPT MITEXKLUSIV-O-TÖNEN: SIMON ROLFES: EWALD LIENEN; DR. HANS-DIETERHERRMANN, JOACHIM LÖWAnmoderation:"Spitzenfußball in Düsseldorf!" Mit großen Plakaten hatte der DFBdas Länderspiel Deutschland gegen Spanien angekündigt. Und das Spielin der ausverkauften Esprit-Arena erfüllte das Versprechen. Es wareine unterhaltsame Begegnung zwischen den Weltmeistern von 2014 und2010, die mit 1:1 - einem gerechten Unentschieden - endete. Mit jederMenge Torchancen auf beiden Seiten. Genauso voll wie das Stadion warauch der Mercedes-Benz Sportpresseclub, wo sich traditionellJournalisten beider Mannschaften und Fußball-Experten treffen undnach dem Spiel auch die Pressekonferenz stattfand. Erstmals war derSportpresseclub mit dem neuen Claim "Best Never Rest" gebrandet, mitdem Mercedes-Benz die Nationalmannschaft zur WM in Russlandbegleitet. Simon Rolfes, Talkgast am Freitagabend und ehemaligerBundesliga-Profi und Nationalspieler, findet den Motivations-Slogansehr passend:O-Ton Simon RolfesJa, der ist gut! Auf erfolge in der Vergangenheit kann man sichnicht ausruhen, man muss sie jedes Mal neu verdienen. Einen Titel zugewinnen ist eine Riesenleistung Um das wieder zu schaffen, muss manalles geben und auch etwas Glück dabei haben. Und mit dem Slogan undder Einstellung, die der verkörpert sind sie zumindest gut gerüstet.(0'24)"Best Never Rest" ist für Dr. Hans-Dieter Hermann, Teampsychologeder deutschen Fußballnationalmannschaft genau das richtige Motto fürdie schweren Wochen vor der WM und natürlich auch für das Turnier inRussland. Im Facebook-Interview von Mercedes-Benz verglich derPsychologe Sport mit der Wirtschaft:O-Ton Dr. Hans-Dieter HermannDer Leistungssport wie auch das Wirtschaftsleben lebt davon, dassoft Vorleistungen übertroffen werden müssen. Also wenn sie eben ganzoben sein wollen, dann müssen sie tatsächlich ihre Leistungen weiteroptimieren, immer weiter steigern. Und insofern kann man fast sagen,dass es tatsächlich auch ein Motto für eineFußball-Nationalmannschaft, die Titelverteidiger ist. Für die ist"Best Never Rest" ein Signal dafür: Lass uns eine Schippe drauflegen,die anderen schlafen auch nicht. (0:24)Heiß diskutiert wurde im Mercedes-Benz Sportpresseclub auch dieFrage, ob es richtig war, dass Joachim Löw die Weltmeister Götze undSchürrle nicht in den Kader für die beiden WM-Vorbereitungsspielegegen Spanien und Brasilien berufen hat. Ewald Lienen, ehemaligerErstligaspieler und seit 1980 Bundesligatrainer, kann sich nicht sorecht vorstellen, was der Bundestrainer mit der Maßnahme bezweckt:O-Ton Ewald LienenEigentlich, wenn er denkt, das sind Wackelkandidaten, dann muss ersie erst recht mitnehmen um zu kucken, was machen sie vielleicht. Ichkann mir nicht vorstellen, dass jetzt schon die Entscheidung gefallenist, dass er beide nicht mitfahren. Bei Götze könnte ich es nochverstehen, weil er wirklich nach einem kleinen Zwischenhoch nichtmehr so gut performt hat. Das ist eine Grundsatzfrage. Aber beiSchürrle würde es mich wundern, wenn jetzt schon eine Entscheidunggefallen ist. Also, es ist schwer, es ist kein einfacher Job. Er hatmit einer ganz anderen Mannschaft den Confed-Cup gewonnen. Eigentlichkein gutes Vorzeichen (lacht), weil diejenigen, die den Confed-Cupgewonnen haben, die haben im nächsten Jahr fast keine Rolle gespielt.Aber das hat natürlich gezeigt, dass wir eine Vielzahl vonhochtalentierten Leuten haben. Und dass es nicht so einfach ist, dieMannschaft gerecht zusammenzustellen. (0'40)Nach dem ..... gegen Spanien wird es am Dienstag spannend werden,zu sehen, wie Joachim Löws Mannschaft gegen Brasilien zurechtkommt.Und auch wenn uns allen der 7:1-Sieg im WM-Halbfinale gegen die"Seleção" noch sehr gut in Erinnerung ist, das ist Vergangenheit undganz sicher ein einmaliger Erfolg gewesen, der sich so in dreiMonaten in Russland nicht wiederholen wird, ist sich derBundestrainer sicher:O-Ton Joachim LöwBrasilien hat leider Gottes diesen Schock sehr gut verkraftet. Siesind viel, viel besser geworden als sie eigentlich bei dem Turnier zuHause waren. Haben jetzt einen guten Trainer, junge Spieler, siehaben die Quali hervorragend gespielt, sehr souverän gewonnen. Alsoda kommt eine ganz andere Mannschaft, ein ganz anderes Kaliber zumTurnier nach Russland als es noch in Brasilien der Fall war. Über Löws Einschätzung der Brasilianer wird garantiert imMercedes-Benz Sportpresse Club vor dem Spiel in Berlin gegen dieBrasilianer ausführlich diskutiert werden. Als Gäste werden der inBrasilien geborene deutsche Nationalspieler Cacau und der ehemaligebrasilianische Nationalspieler Giovane Elber erwartet.