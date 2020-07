Joachim Kuhs: Hisbollah verbieten und EU-Gelder für den Iran streichen!

Berlin (ots) - Ein Terrorkommando der Hisbollah hat am Montag versucht, die Grenze zu Israel zu infiltrieren. Die Spannungen an der Grenze zu Syrien und Libanon nehmen aufgrund des Drucks vom Iran und der Hisbollah zu, die 150.000 iranische Raketen auf Israel gerichtet hat. Vor diesem Hintergrund hat Uwe Becker, Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, ein Umdenken in der Iran-Politik und gegenüber der Hisbollah gefordert.Dazu äußert sich Joachim Kuhs, Vorsitzender der Christen in der AfD (https://www.chrafd.de/) , Bundesvorstandsmitglied der AfD und EU-Abgeordneter, wie folgt:"Die EU trifft immer noch die unsinnige Unterscheidung zwischen einem politischen und einem militärischen Arm der Hisbollah - eine Unterscheidung, die die Hisbollah selber nicht kennt. Der deutsche Bundestag hat auf Druck der AfD, Israels und der USA im Dezember ein ,Betätigungsverbot' für die Hisbollah verabschiedet, die laut Verfassungsschutz 1050 Aktivisten und 30 Moscheen in Deutschland unterhält. Deutschland und Europa sind ein wichtiges Drehkreuz für den Drogen- und Waffenhandel der Hisbollah zusammen mit dem Iran, Venezuela und anderen despotischen Schurkenstaaten geworden.Iranische Oppositionelle werden bedroht und sogar umgebracht, iranische Agenten haben Medien, Politik und Universitäten unterwandert. Derweil hat die EU im Jahre 2018 rund 50 Millionen Euro für die Zusammenarbeit mit dem Iran veranschlagt - Geld, das dem Iran hilft, die Hisbollah zu unterstützen. Die iranische Opposition ist hier sehr deutlich: Jeder Euro, den wir diesem Regime zur Verfügung stellen, fließt in die Revolutionären Garden der Hisbollah und den anderen iranischen Terror-Milizen. Das muss sofort aufhören. Derweil nehmen antisemitische Vorfälle in Deutschland immer weiter zu und gehen hauptsächlich auf das Konto von Islamisten (31 Prozent) und Linken (21 Prozent), wie das Ramer Institute Berlin vermeldet. Ich gebe Uwe Becker in dieser Beziehung völlig Recht: Es wird Zeit, der islamischen terroristischen Unterwanderung ein Ende zu setzen, bevor es zu spät ist."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 5696 50E-Mail: presse@afd.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/110332/4667219OTS: AfD - Alternative für DeutschlandOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell