Joachim Kuhs: AfD-Bundesvorstand begrüßt den Marsch für das Leben

Berlin (ots) - Am Samstag gehen in Berlin erneut Tausende Bürgerfür das Recht ungeborener Kinder und für Lebensschutz auf die Straße.Dazu erklärt Joachim Kuhs, Vorsitzender der Christen in der AfD undAfD-Bundesvorstandsmitglied:"Selbstverständlich sind wir Christen in der AfD auch in diesemJahr wieder dabei, wenn Tausende Menschen beim Marsch für das Lebenin Berlin für das Recht ungeborener Kinder und für mehr Lebensschutzauf die Straße gehen.Ich bin sehr dankbar, dass sich mehrere Bischöfe der katholischenKirche und der SELK an dem jährlichen Marsch beteiligen. Wir gebendamit Menschen eine Stimme, die sich nicht selbst wehren und zu Wortmelden können.Der Bundesvorstand der AfD begrüßt diesen Einsatz für dieSchwächsten der Gesellschaft nachdrücklich."Pressekontakt:presse@afd.dePressestelle BundesvorstandAlternative für DeutschlandSchillstraße 9 / 10785 BerlinOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell