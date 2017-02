Joachim Herrmann (CSU): Union steht geschlossen hinter Merkel

Berlin (ots) - CDU und CSU gehen geschlossen in denBundestagswahlkampf. Das sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann(CSU) am Montag im rbb-Inforadio."CDU und CSU sind seit Jahrzehnten immer gemeinsam in dieBundestagswahlkämpfe gegangen. Das wird selbstverständlich auch indiesem Jahr so sein." Die Union stehe geschlossen hinter KanzlerinAngela Merkel (CDU).In der Union gibt es Streit um eine Flüchtlingsobergrenze, die dieCSU fordert. Es gebe aber auch Gemeinsamkeiten, so Herrmann: "CDU undCSU sind sich völlig einig, dass sich eine Situation wie im Herbst2015 auf keinen Fall wiederholen darf. Entscheidend ist, dass wirauch viele andere ganz wichtige Zukunftsfragen in unserem Land haben- wenn ich an die Sicherheit denke, an den islamistischenTerrorismus, wenn wir an die Themen Zusammenarbeit in der EU und dasVerhältnis zu den USA denken. Da stehen CDU und CSU für einen klarenKurs."Heute tagen die Präsidien von CDU und CSU gemeinsam in München, umKanzlerin Merkel offiziell zur Spitzenkandidatin zu küren.Das Interview zum Nachhören: http://ots.de/ybG8jPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell