Jo-Jo-Effekt vermeiden: Mit Planung kein Problem

Nach dem Abnehmen kommt für viele die eigentliche Herausforderung: daspersönliche Wohlfühlgewicht zu halten. Wer den gefürchteten Jo-Jo-Effektverhindern will, sollte sich regelmäßig sattessen - sonst kommen dieHeißhungerattacken. Hilfreich dabei ist Planung: Auf dem Speiseplan solltenüberwiegend naturbelassene, vollwertige Lebensmittel stehen, wie dasGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" schreibt. Also Gemüse, Hülsenfrüchte,zuckerarmes Obst, Vollkornprodukte, Nüsse und Samen. Milchprodukte, Eier, Fischund mageres Fleisch sind gute Eiweißlieferanten. Je bunter undabwechslungsreicher, umso besser!Ein Einkaufsplan hilftUm nicht doch vor dem Süßigkeitenregal schwach zu werden, hilft einEinkaufsplan: Man sollte sich im Voraus überlegen, was man in den der nächstenWoche kochen möchte, und sich die nötigen Zutaten besorgen. Rezepte für jedenTag sind in den neuen "Apotheken Umschau"-Büchern "Gesunde Ernährung" und"Gesund abnehmen" zu finden. Sie kosten jeweils 19,99 Euro und sind imBuchhandel oder der Apotheke erhältlich.Einen Trainingsplan erstellenNeben der Ernährung ist Bewegung die wichtigste Stellschraube für ein gesundesGewicht. Als Richtlinie empfehlen Experten dreimal wöchentlich 30 Minutenmoderates Ausdauertraining, idealerweise kombiniert mit Krafttraining, das denGrundumsatz erhöht. Generell hilft aber jede Sportart, das Gewicht zu halten.Jeder sollte sich überlegen, woran er Spaß hat, und regelmäßige Einheiteneinplanen.