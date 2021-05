Jiutai Asset Management: Endlich geschafft?

An der Börse Shenzhen notiert die Aktie Jiutai Asset Management am 15.05.2021, Uhr, mit dem Kurs von 1.5 .

Unser Analystenteam hat Jiutai Asset Management auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 4 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Jiutai Asset Management. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 45,58 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Jiutai Asset Management momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Jiutai Asset Management ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 39,91). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Jiutai Asset Management wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Jiutai Asset Management von 1,5 ist mit +25 Prozent Entfernung vom GD200 (1,2 ) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 1,45 auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +3,45 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Jiutai Asset Management-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Jiutai Asset Management in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Jiutai Asset Management haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Jiutai Asset Management bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

