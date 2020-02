Jinzhou Jixiang Molybdenum: Das dürfen Sie auf keinen Fall vergessen!

Am 08.02.2020, 01:00 Uhr notiert die Aktie Jinzhou Jixiang Molybdenum an ihrem Heimatmarkt Shanghai mit dem Kurs von 8.47 CNH. Das Unternehmen gehört zum Segment "Diversified Metals & Mining".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Jinzhou Jixiang Molybdenum auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Jinzhou Jixiang Molybdenum liegt mit einem Wert von 45,05 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Metalle und Bergbau" von 0, Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Jinzhou Jixiang Molybdenum investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,24 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,44 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Jinzhou Jixiang Molybdenum von 8,46 CNH ist mit -24,73 Prozent Entfernung vom GD200 (11,24 CNH) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 10,4 CNH auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -18,65 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Jinzhou Jixiang Molybdenum-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.