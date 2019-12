Jinzhou Jixiang Molybdenum: War das schon alles?

An der Börse Shanghai notiert die Aktie Jinzhou Jixiang Molybdenum am 02.12.2019, 14:16 Uhr, mit dem Kurs von 10.48 CNH. Die Aktie der Jinzhou Jixiang Molybdenum wird dem Segment "Diversified Metals & Mining" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Jinzhou Jixiang Molybdenum auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Jinzhou Jixiang Molybdenum liegt mit einem Wert von 45,05 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Metalle und Bergbau" von 0, Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Jinzhou Jixiang Molybdenum. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Jinzhou Jixiang Molybdenum in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Jinzhou Jixiang Molybdenum haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Jinzhou Jixiang Molybdenum bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.