Jinneng Science&Technology Co Ltd: Verständliche Reaktion?

An der Börse notiert die Aktie Jinneng Science&Technology Co Ltd am 25.07.2019, 14:38 Uhr, mit dem Kurs von 11.88 CNH.

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Jinneng Science&Technology Co Ltd von 12,08 CNH ist mit -3,13 Prozent Entfernung vom GD200 (12,47 CNH) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 11,3 CNH auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +6,9 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Jinneng Science&Technology Co Ltd-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Jinneng Science&Technology Co Ltd liegt mit einer Dividendenrendite von 1,95 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die ""-Branche hat einen Wert von 5,18, wodurch sich eine Differenz von -3,23 Prozent zur Jinneng Science&Technology Co Ltd-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt Jinneng Science&Technology Co Ltd mit einer Rendite von -16,62 Prozent mehr als 5 Prozent darüber. Die ""-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -21,5 Prozent. Auch hier liegt Jinneng Science&Technology Co Ltd mit 4,88 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.