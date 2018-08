Jinmao Hotel & Jinmao Hotel Investments and Management: Kann das wirklich sein?

Für die Aktie Jinmao Hotel & Jinmao Hotel Investments and Management stehen per 15.08.2018 4,59 HKD an der Heimatbörse Hong Kong zu Buche. Jinmao Hotel & Jinmao Hotel Investments and Management zählt zum Segment "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien".

Nach einem bewährten Schema haben wir Jinmao Hotel & Jinmao Hotel Investments and Management auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Jinmao Hotel & Jinmao Hotel Investments and Management-Aktie ein Durchschnitt von 4,84 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,59 HKD (-5,17 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (4,61 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,43 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Jinmao Hotel & Jinmao Hotel Investments and Management-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Jinmao Hotel & Jinmao Hotel Investments and Management erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 44,45. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Jinmao Hotel & Jinmao Hotel Investments and Management zahlt die Börse 44,45 Euro. Dies sind 51 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Gaming, Lodging & Restaurants" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 91,07. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Jinmao Hotel & Jinmao Hotel Investments and Management aktuell 7,84. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +5,13 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gaming, Lodging & Restaurants". Jinmao Hotel & Jinmao Hotel Investments and Management bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.