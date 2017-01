Jinkosolar: Deshalb sollten Sie auf eindeutige Signale warten!

Lieber Leser,

vor einer Woche machte ich Sie auf eine charttechnisch hoch interessante Ausgangslage bei Jinkosolar aufmerksam. Falls Sie meine Einschätzungen zur chinesischen Solaraktie schon etwas länger verfolgen, dann kennen Sie meine pessimistische Haltung, die ich bereits Anfang September 2016 eingenommen hatte. Zurecht:

Die Jinkosolar-Aktie brach ab Mitte September dramatisch ein und verlor bis zu dem am 21. November erreichten Tiefpunkt bei 12,72 USD satte -29%! Aufgrund eines mit günstigen Prognosen gespickten internen Briefes von Firmenchef Li-Xiande an seine Mitarbeiter zu Jahresbeginn hatte sich der Solar-Titel zuletzt eine charttechnisch günstige Ausgangsbasis geschaffen:

Die Notierung war aus ihrer 7-wöchigen Seitwärts-Bewegung nach oben ausgebrochen. Damit nicht genug stand der Kurs unvermittelt vor dem Ausbruch über die seit Dezember 2015 gültige Abwärtstrendlinie. Mein Kommentar dazu lautete am 18. Januar:

„Doch die wirkliche Prüfung steht dem Titel jetzt noch bevor: … Der Jinkosolar-Kurs muss jetzt den Beweis antreten, ob die durch den Mitarbeiterbrief erzeugte positive Stimmung die Aktie auch über den 13-monatigen Abwärtstrend hinaus trägt. Bis dahin kann es gewiss nicht schaden, der Kursentwicklung und den Aktivitäten der Großinvestoren mit Hilfe des On-Balance-Volumens besondere Aufmerksamkeit zu widmen.“

Der Chart zeigt Ihnen nur 7 Tage später, wie die Großinvestoren über die Zukunft von Jinkosolar urteilen: Sie nutzten das höchste Kursniveau seit Ende Oktober zum Abbau bestehender Positionen! Tatsächlich bewegt sich der Indikator schon jetzt wieder auf das Niveau zu, welches beim Tief am 21. November erreicht wurde. Obendrein ist die Jinkosolar-Notierung inzwischen auf der Unterseite aus der Seitwärts-Bewegung ausgetreten und verstärkt damit den negativen Eindruck.

Jinkosolar reiht sich damit nahtlos in die Beispiele ein, warum Sie bei einem Einstieg stets auf ein konkretes Signal warten sollten. Die Charttechnik ist dabei das beste mir bekannte Hilfsmittel!

Ein Gastbeitrag von Andreas Sommer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse