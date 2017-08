Jinkosolar: Rückgang entpuppt sich als Einstiegsgelegenheit!

Lieber Leser,

die Aktie von Jinkosolar (Ticker: JKS) geriet gestern an der Wall Street deutlich unter Druck: Die Notierung fiel um knapp -10% zurück. Gründe für den Rücksetzer sind indes nur schwerlich auszumachen, da es von Seiten des Unternehmens keine neuen Meldungen gab.

Möglicherweise wurde die Aktie in Mithaft genommen vom Konkurrenten Canadian Solar Inc., dessen Aktie ebenfalls knapp -10% einbüßte. Auch hier gab es keine aktuellen Unternehmensnachrichten. Immerhin könnte man vermuten, dass der Kursrückgang auf die vor einer Woche veröffentlichten Quartalszahlen zurückzuführen sind: Diese wurden wenige Tage später von Analysten als „enttäuschend“ bezeichnet. Bei Jinkosolar stehen neue Quartalszahlen jedoch erst im September 2017 an. Wie auch immer:

Es gibt aus charttechnischer Sicht keinen Anlass, bei der Jinkosolar-Aktie jetzt nervös zu werden, auch wenn der Rückschlag natürlich herbe war:

Der linke Teil der Grafik zeigt den Monatschart mit dem 14-Monats-Relative Stärke Index. Hier wurde im April 2017 ein langfristiges Kaufsignal generiert, das unverändert intakt ist. Dementsprechend geht es also nicht darum, zu verkaufen, sondern vielmehr einen günstigen Zeitpunkt für einen Einstieg bzw. Nachkauf zu ermitteln. Dabei hilft der Blick auf den Tageschart:

Hier zeigt sich, dass die Jinkosolar-Notierung im Juli aus dem Trend-Kanal nach oben ausgebrochen war. Das Top im August wiederum lag auf einer nach oben versetzten Parallele zum Trend-Kanal (gestrichelte grüne Linie). Mit dem gestrigen Rücksetzer ist der Kurs nun wieder in den alten Trend-Kanal zurückgefallen.

Allerdings sehe ich die Chance, dass nun auch noch die Unterseite des Trend-Kanals getestet wird, als eher gering an. Wahrscheinlicher ist ein Aufsetzer auf der ehemaligen Widerstandslinie bei 22,20 USD (pinkfarbene Linie), die sich damit zur Unterstützung wandeln würde. Schon gestern wurde die Jinkosolar-Notierung exakt an der 50-Tage-Linie gestoppt – ein ebenfalls positives Indiz.

Ein Beitrag von Andreas Sommer.