Jinkosolar: Ist das die Kaufchance?

Liebe Leser,

die Aktie des Solarmodule-Herstellers Jinkosolar konnte seit Beginn des Jahres und bis dato fast 80 % an Wert verzeichnen. Maßgeblich für die positive Entwicklung waren meiner Meinung nach drei Faktoren:

Trumps geplante Infrastrukturmaßnahmen und die Verlängerung der Subventionen für Solargewinnungsanlagen in den USA. Trumps Ausstieg aus dem Pariser Abkommen. Erhöhte Auftragslage.

Besonders der zweite und dritte Faktor dürften zuletzt eine größere Rolle gespielt haben. Trumps Ausstieg aus dem Pariser Abkommen schürt Erwartungen an eine höhere Auftragslage aus anderen Ländern. Da Jinkosolar bereits einen großen Kundenstamm in Ländern wie China, Chile, Japan, Indien, Südafrika, Italien, Brasilien, Frankreich und Belgien vorweisen kann, hat das Unternehmen damit einen nicht geringen Wettbewerbsvorteil.

Auch aus der markttechnischen Perspektive sieht es interessant aus. Die Aktie konnte den Konsolidierungstrend zu Anfang Juli überwinden und hat die obere Trendkanal-Linie in den letzten Wochen erneut getestet. Markttechniker würden in dem aktuellen Kursstand womöglich Kaufkurse sehen, da eine Absicherung per Stop-Loss ziemlich nahe unterhalb der überwundenen Trendlinie ein günstiges, technisches Chancen-Risiko-Verhältnis darstellt.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.