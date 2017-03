Jinkosolar: Diese Linie muss nun unbedingt verteidigt werden!

Lieber Leser,

Jinkosolar konnte in den vergangenen vier Wochen ein Plus von 16 % erzielen. Dabei knickte der Kurs zuletzt ein und sackte innerhalb einer Woche um fast 6 % nach unten. Dabei ging die Notierung allein am Freitag zum Wochenschluss um fast 4 % abwärts. Der Aufwärtstrend ist aus technischer Sicht zumindest unterbrochen.

200-Tage-Linie nach unten durchbrochen

Am Freitag unterkreuzte die Aktie ihre 200-Tage-Linie für den langfristigen Durchschnittskurs wieder nach unten und hat damit den Abwärtstrend aus technischer Sicht wieder eingeläutet. Der Abstand zum GD200 beträgt nun 2 %, wobei diese Distanz typischerweise auch schnell wieder überwunden werden kann. Immerhin befindet sich Jinkosolar in allen anderen wichtigen zeitlichen Dimensionen noch im Aufwärtstrend.

Aus charttechnischer Sicht kommt es nun darauf an, die Unterstützung bei 15 Euro zu verteidigen. Gelingt dies, dann kommt auch das aktuelle 6-Monats-Hoch 16,80 Euro wieder in Sicht und könnte relativ schnell erobert werden. Charttechnisch besteht dann weitgehend freie Luft bis zur folgenden runden Hürde von 20 Euro. Das Potenzial beträgt aus dieser Perspektive daher gut 20 %.

Die Aktie von Jinkosolar könnte aus technischer und charttechnischer Sicht schnell wieder den grünen Bereich erobern.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse