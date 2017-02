Jinkosolar: Ein Ausbruch mit Schmackes!

Lieber Leser,

wenn etwas mit einer besonderen Heftigkeit geschieht, dann heißt das beim (Nord-Rhein-) Westfalen „mit Schmackes“. Die Jinkosolar-Aktie hat am 21. Februar genau das gemacht: Sie ist mit hoher Dynamik und richtig viel Schub aus ihrem Abwärtstrend nach oben ausgebrochen. Und das Beste daran: Ich hatte Ihnen das vor 7 Tagen bereits angekündigt!

Worum es geht, verrät Ihnen der Blick auf den Chart: Seit September des vergangenen Jahres hat sich dort nämlich eine umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgebildet. Dieses Kursmuster zählt zu der Kategorie von Chart-Formationen, die eine positive Prognose-Kraft besitzen, da es meist am Ende eines langfristigen Abwärtstrends in Erscheinung tritt.

Die Bezeichnung resultiert daraus, dass dieses Kursmuster im Chart wie eine auf den Kopf gestellte Büste ausschaut. Von manchen Charttechnikern gerne vernachlässigt, für eine korrekte Analyse jedoch unabdingbar, ist der Abgleich mit den Umsätzen: Die müssen am Kopf höher sein als an der linken Schulter und bei Ausbildung der rechten Schulter am niedrigsten. Warum? Weil das nachlassenden Verkaufsdruck dokumentiert!

Das alles ist jedoch solange irrelevant, wie die umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter-Formation nicht „aktiviert“ wird. Im Falle von Jinkosolar ist genau das geschehen: Die Notierung ist aus der oberen Begrenzung des Kursmusters, der sogenannten Nackenlinie, nach oben ausgebrochen (gelber Kreis). Dabei wurde das nächste wichtige Kriterium erfüllt:

Der Umsatz zog kräftig an. Im Chart sehen Sie, dass das begleitende Handelsvolumen weit über den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) hinaus geschossen ist. Das verleiht dem Ausbruch Kraft und vor allem Schub. Das spiegelt sich auch im On-Balance-Volumen (OBV) wider: Dieser Indikator zeichnet bekanntlich das Verhalten der Großinvestoren nach. Und wie Sie im Chart unschwer erkennen können, ist das OBV am Dienstag ebenfalls aus seiner viermonatigen Seitwärts-Bewegung nach oben ausgeschert (grüner Ring).

Die Großinvestoren zeigen also wieder Vertrauen in die Jinkosolar-Aktie.

Ein Gastbeitrag von Andreas Sommer.

