Jinkosolar Aktie: Hammer!

Jinkosolar hat sich in der vergangenen Woche mit einem Hammer aus der Handelssitzung verabschiedet. Das Wochenende ist vorbei – jetzt kann es direkt zum nächsten Hammer kommen. Die Aktie ist in Bestverfassung – am Freitag ging es um 5 % aufwärts. Dies signalisiert eindeutig einen massiven Aufwärtstrend.

Der Trend ist insofern besonders stark, als jetzt auch die Biden-Rallye beginnen dürfte. Der nächste ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung